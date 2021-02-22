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拜登新生代智囊「只知中國新一面」 美國恐難再體諒

國情動向 14:53 2021/02/22

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拜登新生代智囊「只知中國新一面」 美國恐難再體諒

美國拜登政府尋求與中國激烈競爭，同時合作且避免衝突，平衡相當複雜，拜登背後團隊思維亦令人關注。拜登政府起用了不少美國新生代戰略學者擔任顧問，這批人有可能左右未來數十年中美關係，影響重大。有意見認為，美國新生代戰略學者與老一輩「中國通」有一大明顯區別，那就是他們只看到中國新的強勢一面，對中國的包容和體諒恐怕不比前輩。

拜登外交團隊中有一批年僅三四十歲左右的新生代，包括美國國家安全委員會中國事務主任格維茲（Julian Gewirtz）。格維茲畢業於哈佛大學、牛津大學，他從小就學習中文，2009年曾在中國《財經》雜誌社實習，在美國人之中相信對中國實況非常熟悉。

格維茲曾擔任奧巴馬政府能源部顧問，去年8月加入智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations），任中國研究高級研究員。

格維茲去年底在《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌上撰文，稱中國認為美國正不可避免地走向衰落，而特朗普政府行徑進一步鞏固了這種判斷。他指出，美國需要要向中國證明美國仍然強大，美國要與中國有效競爭，在國內重振經濟基礎、技術優勢和民主制度。

拜登對華80後智囊 曾在北京《財經》實習

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拜登顧問團另一位新生代代表，是國家安全委員會中國事務高級主任杜如松（Rush Doshi）。杜如松此前是布魯金斯學會中國戰略研究部主任，今年初跟拜登政府印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）聯合在《外交事務》撰文，提出美國有必要重新與亞洲接觸，針對貿易、供應鏈等議題在七國集團（G7）的基礎上邀請澳洲、印度及南韓組建「民主十國」（D10）等。

專家認為，從拜登政府的智囊團可以看出，美國對華政策團際已經出現「代際轉換」。

清華大學國際戰略與安全研究中心研究員達巍表示，三四十歲一代研究中國問題的美國智庫人員，正在大舉進入決策層，會逐漸主導美國的對華政策。他們中的一些人對華態度，會和傅高義（Ezra Vogel）等老一代美國「中國通」有明顯區別。

達巍解釋，美國老一代智囊見證過封閉落後中國，因此對中國更為包容和體諒，而新一代只看到改革開放後強大的中國，他雖然知道中國封閉落後的這段歷史，但並不感同身受，因此從一開始就把中國看成是要應對的強國、大國。

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但分析認為，相比特朗普政府，拜登政府對華團隊無論如何都相對容易預測。丹佛大學國際關係學院教授趙穗生稱，相比特朗普在執政後期明顯將美中關係引向新冷戰，損人不利己，拜登將中國視為「戰略競爭者而非敵人」，他的外交政策班底都是長期執政的建制派，這就決定了拜登政府的對華政策更具可預測性。

趙穗生相信，拜登本人以及他所重用的這些智囊，基本上是國際主義者，他們對國際多邊議題非常重視，內心也認為這些議題只有美中合力才能應對。因此拜登時期的中美關係，至少可以維持在一個相對穩定的水平。

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責任編輯：連兆鋒

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