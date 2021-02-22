農業部：豬肉供應最緊張已過 中國能「端牢自己飯碗」

中國自去年進入冬季以來，各地區豬瘟疫情有再趨嚴重之勢，加速生豬出欄意願，短期市場生豬供應增加的同時，透支節後生豬出欄。市場預期豬肉供應短期未能恢復，因而豬價持續高企，帶動內地豬肉股連日攀升。中國農業農村部則向傳媒表示， 豬肉市場供應最緊張的時期已經過去；並就糧食安全方面，強調中國有能力「端牢自己的飯碗」 。

內媒報道，中國農業農村部部長唐仁健於本日（22日），在國務院新聞辦公室舉行新聞發布會上表示，隨著新增的生豬產能陸續兌現為豬肉產量，豬肉市場供應最緊張的時期已經過去，後期供需關係將會越來越寬鬆。他預計，今年一季度，也就是3月份前後，豬肉供應將比上年同期增長約四成；到二季度即6月份前後，生豬存欄可以恢復到2017年正常年景的水平。

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報道指，按原計劃，去年年底生豬存欄要恢復到正常年景，也就是2017年水平的80%，而截至去年底，已經恢復到92%以上，超過預期12個百分點，市場供應供求總體呈現好勢頭。

唐仁健指出，今年中央一號文件要求保護生豬基礎產能，健全生豬產業平穩有序發展長效機制。所以目前著眼抓緊恢復，也要穩定生產，並儲備儲備好生豬的產能。

另據外媒引述國家統計局數據指，中國2020年豬肉產量下降，但相比前一年已大幅好轉，得益於政府支持和行業投資。

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在糧食安全方面，唐仁健表示，中國糧食產量去年達13,390億斤創歷史新高，比上一年增100多億斤，全社會的庫存充裕，強調中國有能力「端牢自己的飯碗」 。

但唐也指出中國糧食供求不寬，一直處於緊平衡狀態。未來隨著人口的增長及消費的升級，糧食的需求會有剛性增長，「不能掉以輕心」。

中國週日發布2021年中央一號文件稱，要加快推進農業現代化，穩定大豆生產，多措並舉發展油菜、花生等油料作物優化農產品貿易佈局。實施農產品進口多元化戰略，支持企業融入全球農產品供應鏈。據外媒稱，這也是新世紀以來中國連續發出的第18個一號文件。

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責任編輯：黃良潤

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