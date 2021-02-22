上海迪士尼演員被女子打罵「美國人的豬」  真相是這樣（組圖，有片）

▲ 上海迪士尼演員被女子打罵「美國人的豬」 真相是這樣

中美關係低迷之際，一段題為「上海迪士尼劇院女觀衆上台打罵演員」的視頻周日開始（21日）在網絡走紅。畫面顯示，該女子邊拍打演員邊說出「美國人的豬」等侮辱詞滙。外界一度有人懷疑是有民眾發洩反美情緒，但上海警方事後證實，涉事女子患有精神病。

上海浦東警方當天通報稱，2月20日17時許，迪士尼樂園一劇場演出期間，一名管姓女子（35歲）無故上台拍打表演人員，導致演出中斷。

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通報指，此事未造成劇場表演人員受傷。調查發現，該涉事女子思維混亂、語無倫次，家屬反映她曾有疑似精神疾病症狀，此次她獨自到上海遊玩；經精神衛生中心診斷爲急性精神病障礙，目前已入院。

網傳短片顯示，事發迪士尼的加勒比海盜舞台劇現場，一名女觀衆突然衝上台，一掌拍向演員的頭部，並辱罵對方「不配當中國人」、「你個美國人的豬」。

女子患有精神病 與反美情緒無關

女子打完演員後，邊走下台邊稱，「叫你狂……把自己當中國人，你看那樣子！下次再敢當着大家的面脫褲子、抽鞭子試試看！你個豬！美國人的豬」。

台上演員除了吐出幾下「呀……呀……」的驚訝聲，作不出任何反應。職員嘗試打圓場，勸打人女子離開但無果，最後演出只好取消。

媒體引述網民稱，該女子口中「脫褲子、抽鞭子」是這場演出的「暖場」情節，爲搞笑和劇情需要，而女子宣稱這些行爲「影響了她女兒的正確價值觀」，但被打者並不是脫褲子的演員。

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責任編輯：鄧國強

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