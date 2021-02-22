【人口危機】中央提生育政策包容性 料輔助生殖市場規模擴大

近期人口話題成為熱點，專家警告中國人口危機漸行漸近。早在十四五規劃建議中，中央就首次提出「增強生育政策包容性」。分析指，所謂「包容性」體現中國人口政策的變化，如未來從生育權來說，未婚女子願意生育可以通過各種輔助生殖技術讓自己受孕懷孕，料輔助生殖市場規模將進一步擴大。

據內媒，清華大學法學院教授、衛生法中心主任王晨光稱，所謂「包容性」體現中國人口政策的變化，如未來從生育權來說，未婚女子願意生育可以通過各種輔助生殖技術讓自己受孕懷孕，但也是有紅線的，即生育不能成為商業。

默克中國醫藥健康生殖事業部負責人崔玄認為，輔助生殖市場與其他藥品或醫療市場不同，主要與人口和家庭政策關係密切，輔助生殖的治療更多是個人選擇、自費買單。長遠來看，不孕不育發病率的上升、輔助生殖技術的廣泛應用、生育和監管政策的逐步放開將為中國輔助生殖市場帶來下一波強勁的增長。

輔助生殖的用藥治療過程主要分為降調節、促排卵、誘發排卵、黃體支持四個環節。從政策開放趨勢以及不孕不育等人群需求看，輔助生殖市場未來發展規模將繼續擴大。

數據顯示，中國目前是全球最大的輔助生殖市場，根據「弗若斯特沙利文」報告，三代試管嬰兒服務的規模從2015年的3億元以70.8％的年複合成長率成長至2019年的25億元（人民幣，下同），並預計於2024年達到255億元，2019年至2024年年複合成長率則達58.6％。

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責任編輯：尹航

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