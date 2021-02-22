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曾被宗親罵「漢奸」 余茂春離白宮找到新工

國情動向 16:23 2021/02/22

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曾被宗親罵「漢奸」 余茂春離白宮找到新工

前美國總統特朗普時代的中國政策重要智囊余茂春，近日透露已重返學界，並加入保守派智庫哈德遜研究所，稱未來仍將繼續有關中國的教學和研究工作。

余茂春在facebook貼文說，很高興回到美國海軍軍官學校（US Naval Academy）繼續擔任教授。

此外，如同前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），余茂春也已經以高級研究員的身分，加入華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute），並擔任另家智庫胡佛研究所（Hoover Institution）的客座研究員。

回到海軍學校教書  又任保守智庫研究員

他說，未來一段時間仍會忙於有關於中國的教學和研究工作。

出身中國的余茂春1962年生於安徽，在重慶長大。他是上屆美國政府「反華炮手」蓬佩奧的首席中國政策顧問，據指主張美國政府強硬對抗中國，並建議將「黨」與「中國」區分，結果遭中方連番批駁。

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蓬佩奧卸任後加入哈德遜研究所。美國新聞網站Axios稍早前指出，透過與這家智庫建立關係，蓬佩奧得以繼續貼近政策辯論以及共和黨重要金主。

報道說，哈德遜研究所是美國保守派國安思想家卸下公職後的棲身所，例如前國家安全會議官員莫里森（Tim Morrison）、前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）以及曾任前副總統彭斯顧問的共和黨策士勒納（Jon Lerner）。

余茂春被曝光協助美國制定針對中國政策後，內地輿論場對其每多批評。去年網絡流傳一段影片，疑似是余茂春家鄉討論其問題。一名老人在一間掛著「憤怒聲討漢奸余茂春，開除余茂春族籍，驅逐出族譜」布條的會議室，用濃重的口音說，余氏宗族邀請新聞媒體，「憤怒聲討漢奸余茂春」，然後請另一人通報余茂春「罪行」。

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責任編輯：鄧國強

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