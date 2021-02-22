「白酒院士」惹爭議 貴州茅台跌7%三日累計跌一成多（第二版）

貴州茅台酒廠集團總工程師王莉入選中國工程院增選院士名單，引發多方關注，網民質疑「研究白酒憑什麼能入選院士」、「這位工程師怎麼比得過基礎學科坐冷板凳的科學家？」事件發酵的同時，茅台股價今日低開低走，收報2288.02元，跌6.99%。該股春節後已累計下跌超10%。

（新增申港證券分析）

今日A股白酒板塊集體走低，其中酒鬼酒、山西汾酒跌停，五糧液跌超9%，瀘州老窖、洋河股份跌近9%。貴州茅台收跌6.99%，跌破2300元，報2288.02元/股，成交超185億元。

這是春節後，貴州茅台的第二次大跌，此前2月18日貴州茅台收跌5%，節後三個交易日內，貴州茅台大跌12%。

民生證券分析，近期抱團板塊的下跌體現了市場主流資金在加速調倉，主要原因有兩個：一是前期強勢板塊股價已計入的預期較滿，近期未有明顯進一步利好，高估值本身就是調倉換股的原因。二是部分高確定性標的估值體系從市盈率相對盈利增長比率、利潤收益率切換為貼現率，而貼現率上行就是估值最大的敵人，然後會通過同業公司比較，帶動板塊內估值水平一同下行。

申港證券表示，白酒經歷回調後，股價支撐因素更多回到業績長期驅動上。高端批價和銷售穩定上行、次高端春節消費超預期有望成為催化因素繼續支撐白酒板塊行情。

責任編輯：尹航

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