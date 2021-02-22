約翰遜突稱「我狂熱親華」  惟英想轉軚不是話咁易

BNO移民計劃令中英關係雪上加霜之際，英國首相約翰遜被曝日前在首相府中，會見與中國市場關係密切的企業，過程中爆了一句「我是狂熱的親華派（fervently Sinophile）」，此話引起注視，外界猜測英國是否欲與中國修補關係。但內地媒體質疑，兩國短期內紓緩緊張關係的可能性。

約翰遜（Boris Johnson）2月15日還在新冠病毒溯源問題上重提武漢，聲稱「疫情中國負責」。但英國《衛報》21日報道中卻揭露，就在上述言論發表三天前（2月12日），約翰遜在唐寧街與中國企業舉行了圓桌會議。

圓桌會議參與者，是一些在中國活躍的著名企業，包括英國太古集團和香港房地産公司天海集團。

約翰遜在商界圓桌會議上 展示對華友好言論

約翰遜在會上表示，英國正尋求加強與中國的經濟、貿易聯繫。他說，「即便偶爾出現政治困難，我也要致力於改善兩國關係。因爲我是狂熱的親華派（fervently Sinophile）」。

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報道稱，約翰遜在談話中，對重建與中國的貿易關系充滿熱情，希望通過重啓中英年度經濟財金對話、和中英聯合貿易和經濟委員會（JETCO），來恢復兩國之間的正式貿易討論。《衛報》稱，這兩個經濟對話均在英國去年就涉港問題，與中國產生矛盾時被暫停。

他還在圓桌會議上透露，願意與中國簽署新的投資和市場准入協議。

《衛報》援引英國國家統計局數據顯示，2020年第二季度，英國從中國進口商品總值達到110億英鎊（約合1195億港元），佔英國整體進口商品的13.4%，中國也一躍成爲英國的最大進口商品來源國。

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但內媒報道這一消息時，質疑中英關係能否就此改善。其中一個原因是約翰遜不能輕易轉變對中國態度。

正如《衛報》也表示，正值英國反華聲音甚囂塵上之際，約翰遜在圓桌會議上發表的「狂熱親華派」的言論，可能會激怒他所在的英國保守黨議員。大概這個原因，上述言論發表三天後（2月15日），約翰遜再展示不友善，宣稱「新冠肺炎疫情起源於武漢」。

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其二是中方立場問題，例如約翰遜發出疫情言論後，中國駐英國大使館發言人17日表態稱，中方堅決反對有關國家將疫情政治化、對中國污名化，堅決反對向中方甩鍋推責。

中方強硬回應，或反映很難短時間內放鬆對英國的態度。

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責任編輯：鄧國強

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