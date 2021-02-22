嫦娥五號帶回月壤亮相 習晤探月工程人員：推進航天創新發展

新華社報道，習近平周一（22日）上午會見探月工程嫦娥五號任務參研參試人員代表，參觀月球樣品和探月工程成果展覽，充分肯定探月工程特別是嫦娥五號任務取得的成就。與此同時，嫦娥五號帶回的月壤首次公開亮相。

他強調，要發揮新型舉國體制優勢，勇攀科技高峰，一步一個腳印開啟星際探測新征程，不斷推進中國航天事業創新發展，為人類和平利用太空作出新的更大貢獻。

他稱，嫦娥五號任務的圓滿成功，是航天強國建設征程中的重要里程碑。要推動實施好探月工程四期，繼續發揮新型舉國體制優勢，加大自主創新工作力度，推動中國航天空間科學、空間技術、空間應用創新發展，積極開展國際合作。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

另外，嫦娥五號早前帶回的月球土壤首次亮相。去年12月17日，嫦娥五號返回器攜帶月球樣品，在內蒙古四子王旗預定區域安全著陸，標誌任務圓滿成功，是世界上第三個從月球取回樣品的國家，亦是人類時隔44年再次將月球樣品帶回地球，而這次探月採集的月球樣品約1731克。

嫦娥五號月岩會否分給美國？中國：視乎華府態度

【科技戰】中美鬥到上太空 中國騰雲穿梭機計劃曝光（組圖，有片）

國家航天局副局長、探月工程副總指揮吳艷華去年12月曾稱，中方願意與各國志同道合的機構和科學家，共享月球樣品，包括有關探測數據，來進行科學分析。

對於中國會否把月球樣品分享給美國NASA，吳稱美國早年限制美國NASA等官方機構與中國航天往來合作，能否合作還要看美國政府的政策，強調中方願在平等互利、和平利用、合作共贏原則基礎上，同美方無論是政府機構、企業，還是科學家、工程師開展真誠友好的合作。

探月之外，中國火星探測器「天問一號」本月10日進入火星軌道，計劃今年5月、6月在火星登陸。除了中國，美國NASA的火星探測器「毅力號」本月18日已登陸火星；阿聯酋的火星探測器「希望號」本月9日也已進入火星軌道。

【天問一號】成功「太空剎車」進入火星軌道

天問一號被火星捕獲影片曝光 從火星白晝飛入黑夜

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁