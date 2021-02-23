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阿根廷成中澳交惡贏家？ 今年大麥出口中國料創紀錄

國情動向 10:12 2021/02/23

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在中澳關係持續緊張之下，阿根廷漁人得利。路透社引述業內消息人士和銷售數據顯示，阿根廷對中國的大麥出口，勢將在今年飆升至創紀錄的100萬噸，彌補供應缺口。

去年以來，中澳陷入外交緊張，中國對多項澳洲商品施加貿易限制，包括對澳洲大麥徵收80.5%的關稅。去年12月，澳洲就此向世界貿易組織（WTO）提出申訴。

【中澳關係】世貿證實 澳洲已就中國徵大麥關稅正式提申訴

【中澳緊張】中國海關暫停澳洲一企業大麥進口 指檢出有害生物

而近期阿根廷向中國的大麥出口激增，消息人士稱，主要原因仍是填補澳洲留下的缺口。除了阿根廷，法國、加拿大和烏克蘭等國都得益於中國對大麥的需求。

據報道，提交給阿根廷農業部的出口報關單顯示，今年以來已出口大麥110萬噸，貿易商表示，這些大麥幾乎全部銷往中國。

路透引述駐當地的國際大麥經紀人Agustin Baque表示，今年很明顯，阿根廷所有大麥出口都將流向中國，估計未來幾月中國將再購買40萬噸。事實上，阿根廷去年向中國出口29.8萬噸飼料大麥，創下當時的紀錄。

報道指出，一名中國消息人士表示，預計今年阿根廷至少向中國出口90萬噸大麥，實際數量可能更高。另一名消息人士稱，阿根廷2-3月將向中國交付50萬噸大麥。

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責任編輯：林佩怡

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