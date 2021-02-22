阿根廷成中澳緊張贏家？ 今年大麥出口中國料創紀錄

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在中澳關係持續緊張之下，阿根廷漁人得利。路透社引述業內消息人士和銷售數據顯示，阿根廷對中國的大麥出口，勢將在今年飆升至創紀錄的100萬噸，彌補供應缺口。
去年以來，中澳陷入外交緊張，中國對多項澳洲商品施加貿易限制，包括對澳洲大麥徵收80.5%的關稅。去年12月，澳洲就此向世界貿易組織（WTO）提出申訴。
而近期阿根廷向中國的大麥出口激增，消息人士稱，主要原因仍是填補澳洲留下的缺口。除了阿根廷，法國、加拿大和烏克蘭等國都得益於中國對大麥的需求。
據報道，提交給阿根廷農業部的出口報關單顯示，今年以來已出口大麥110萬噸，貿易商表示，這些大麥幾乎全部銷往中國。
路透引述駐當地的國際大麥經紀人Agustin Baque表示，今年很明顯，阿根廷所有大麥出口都將流向中國，估計未來幾月中國將再購買40萬噸。事實上，阿根廷去年向中國出口29.8萬噸飼料大麥，創下當時的紀錄。
報道指出，一名中國消息人士表示，預計今年阿根廷至少向中國出口90萬噸大麥，實際數量可能更高。另一名消息人士稱，阿根廷2-3月將向中國交付50萬噸大麥。
責任編輯：林佩怡
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