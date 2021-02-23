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深圳樓市辣招顯效 上周二手房交易量按月降78%

經濟脈搏 10:22 2021/02/23

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深圳年初至今多次對樓市作出調控，包括建立二手住房成交參考價格發布機制，新政成效顯現。上周二手房網簽（即網上簽約，交易雙方簽訂合同後，到房地產相關部門進行備案，形成網簽號並在網上公布）按月降逾七成，有中介門店甚至一單未開。

分析指，部分銀行仍在觀望，只要更多銀行依參考價發放貸款，二手房掛牌價定有所下降。

新政當日 逾千套二手房「搶閘交易」

深圳市住建局2月8日宣布建立二手住房成交參考價格發布機制，並首次發布全市3,595個住宅小區二手住房成交參考價格，幾乎相當於市場價的七折。按深圳住建局的官方解讀，銀行將根據參考價發放貸款。

從數據上看，新政影響已開始顯現，二手房網簽量開始迅速下滑。深圳市房地產中介協會（下稱深房中協）公布的最新數據顯示，2月15日至2月21日，深圳二手房網簽362套（含自助網簽），按月下降78.3%。而出台新政當日即2月8日，網簽達1,263套，占一周網簽量的75.5%，深房中協認為是「搶閘交易」。

【中國樓市】深圳再出辣招 分析指假離婚買樓漏洞已被堵死

不過，數據仍會受到春節一定程度的節日效應影響，因此市場對新政的最終反應有待持續觀察。

料二手房市場過熱地區 或會跟進

對於新政對市場的影響，廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，銀行會否按照指導價來做評估價以及發放貸款，是新政能否發揮作用的一個重要環節。從目前的表態來看，除了個別銀行（比如光大銀行）明確按照指導價定評估價以外，其他銀行（特別是按揭貸款大行）大部分都選擇觀望。

【中國樓市】深圳二手房參考價普遍打7折 其他城市會跟嗎？

內地著名歌手嘆深圳樓貴 「如今我回去也買不起」

李宇嘉認為，只有銀行與政府共同聯動推進，新政才能達到預期想要的效果，現階段買賣雙方或有一個博弈的過程，但只要政策堅持下去，以及更多的銀行貫徹落實指導價發放貸款，二手房市場的掛牌價格肯定會有所下降。

58安居客房產研究院分院院長張波認為，對於二手房價格進行適當干預，這一政策並不會在全國大面積推行，但部分二手房市場過熱的城市不排除未來會有所跟進，尤其是部分二手房成交占主體的城市，推進的可能性相對較大。

責任編輯：尹航

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