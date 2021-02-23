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拜登對中國城堡由裏面攻破？美國內政不容結盟抗華

國情動向 10:43 2021/02/23

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拜登對中國城堡由裏面攻破？美國內政不容結盟抗華

美國拜登政府連日參與多場國際活動，主題都是嘗試拉攏盟友聯合抗衡中國。但歐洲國家反應一般之餘，外國學者亦分析，拜登策略在亞洲也會陷入苦戰，其中一部分原因不在別人，而出於美國內政。特朗普令美國退出了《跨太平洋夥伴協定》（TPP），而拜登也承諾振興美國中產階層，這種取態正在阻礙美國以貿易協定加強與亞洲國家的關係，而此舉卻是中國的強項。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院教授克拉布特里（James Crabtree）向CNBC指出，美國傳統外交策略，向來都是同時運用安全與經濟力量，來招攬盟友加入美國陣營，這也是美國原本創立TPP的原因。

TPP由美國奧巴馬政府牽頭，包括美國、日本、澳紐等12個亞太國家，但不包括中國，這仍佔了全球經濟40%，原是全球最大規模自由貿易協定。美國明顯有藉TPP「重返亞太」、圍堵中國戰略意圖，而拜登當年正正出任副總統。

但TPP在美國國內卻引起不少質疑。反對者認為貿易協議會損害美國製造業和搶走工人飯碗，美國國會也從未批准TPP，特朗普上任後更隨即宣佈退出。其餘11國再將TPP改造成《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。

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中國罕有24小時三度喊話拜登 暗藏政治訊號？

拜登新生代智囊「只知中國新一面」 美國恐難再體諒

美國國內政治這種政治壓力今天，也在阻礙拜登拉攏盟友對抗中國。克拉布特里表示，拜登承諾自己的貿易和經濟政策一定會有利美國中產階層，要兌現這個目標的話，就會增加美國與亞洲大型貨物出口國家達成經貿協議的難度。他形容，這些國家正是中美之間的「搖擺國」（swing states），美國不用經濟力量利誘，很難說服他們加入反華聯盟。

與此同時，中國經貿實力近年繼續迅速增長，去年首次取代美國成為歐盟最大貿易夥伴之餘，也跟14個亞太國家簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），其中包括美國積極拉攏的澳洲與日本。西方輿論紛紛形容這是中國對美國的「coup」（法語的「blow」，一擊；用於英語中意為突然大獲成功，令對手震撼）。

拜登3提「拐點」籲抗中國 美媒：欠創意面4難關

聯手遏中國成事？拜登約翰遜終成歡喜冤家

分析認為，拜登需要等到今年6月七國集團（G7）正式峰會過後，於秋季左右才真正決定如何與盟友聯手。

G7領導人上周會晤後，表示會協同應對中國的「非市場導向」政策，維護自由貿易。但歐美在這方面步伐並不一致，歐盟與中國去年底已完成了《中歐全面投資協定》談判，首次爭取到中國規範國企行為、市場補貼等這些西方國家一直關注的議題。

克拉布特里表示，拜登需要用更具創意的手段方能重振美國領導地位。他直言，現實就是美國經濟份量正在下降，中國正在增加，而中國在「偷走」美國自由貿易保護者外衣方面正做得不錯。「大問題是：美國會否重返TPP？華盛頓有很多人認為他們應該重返，但政治是很棘手的事情，他們未必能夠重返。」

拜登稱中國會吃掉美國午餐 美媒：對不起早已吃了

拜登說領先 美國智庫竟稱中國高鐵「落後」結果這樣

拜登也被揭講大話 搞錯晒中國經濟勞動人口

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責任編輯：連兆鋒

地緣政治 外交 拜登 中美關係 中國 美國 自由貿易協定 RCEP CPTPP 亞洲

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