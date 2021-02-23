▲ 中方促撤關稅消消氣 白宮用4個字回應

中美關係低迷下，中國外長王毅周一主張美國撤銷關稅、放鬆對中國企業的限制，作為中美恢復溝通的前提。白宮沒有直接回應中方設想，只重申美國與中國的關係是「充滿競爭」的。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）當地時間周一在例行記者會上，回應了王毅在早些時候呼籲中美關係重回正軌，並取消對中國產品施加的關稅的言論。

中國罕有24小時三度喊話拜登 暗藏政治訊號？

王毅為中美復談開出4條件 美棄科技與關稅戰

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莎琪沒有透露會不會調整前總統特朗普（Donald Trump）時期施加的關稅，只是重申白宮將保持聯合盟友應對中國的戰略。她強調：

我們相信和中國的關係是充滿競爭的。我們想要從一個有實力的位置來對待這段關係。

莎琪重申，「那意味著美國和世界範圍內的夥伴與盟友緊密協調，包括歐洲和其他區域內的夥伴，包括國會的民主黨和共和黨。那也意味著把焦點放在國內的工作上，保證我們能從一個有實力的位置對待對中國關係」。

「拜登政府正審核施行中的關稅」

她又指，正如此前公布，拜登（Joe Biden）政府正對施行中的關稅進行審核，目前還沒有更新的信息。

值得注意是，美國總統拜登上任後，雖已跟中國國家主席習近平通話，但雙方關係未有顯著改善，仍在南海、台灣、人權等中方關切的領域角力。而中共政治局委員楊潔篪、外長王毅、以及駐美大使崔天凱極罕有地在約24小時內輪流發聲，直接或間接向美方喊話，系統地為中美關係惡化溯源、重申中方紅綫、並提出恢復兩國溝通設定前提。外界關注，箇中是否暗藏政治訊號。

其中，王毅明確表示，中方願隨時與美方進行開誠布公的溝通。梳理這份致辭，王毅為中美復談拋出4大前提：

一、美國停止干涉香港、新疆、西藏問題

二、放棄對中國產品加徵不合理關稅

三、放棄對中國企業實施各種單邊制裁

四、放棄對中國科研教育機構實施各種單邊制裁

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責任編輯：鄧國強

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