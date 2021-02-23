【中美角力】布林克歐外長談聯合抗中國 美方點名5G

中美關係在拜登時代未有顯著好轉，外界更聚焦美國會否聯歐抗華。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）受邀參與22日（一）歐洲聯盟（EU）召開的外長視訊會議；會議聚焦疫情、中國及氣候變遷等全球議題。

布林肯是應歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）邀請，參與是次會議；這是他上任以來首次。他在會上稱，美歐應以民主、人權與多邊主義為基礎，共同面對挑戰。布林肯自上任以來，積極與歐盟及成員國外長對話。

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美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）發布的會議內容摘要指，布林肯在會上的談話聚焦修補美歐關係，強調美國對修復、重振與提升美歐關係的承諾，並強調美歐以民主、人權與多邊主義等共享價值為基礎，合作應對全球挑戰的重要性。

發言人稱，布林肯在會中與歐盟官員談論如何共同因應多項迫切全球議題，包括中國議題。他表示，美歐外長們就中國所帶來的安全與科技挑戰有恆常對話。

美國務院：5G問題美歐緊密合作

發言人又在簡報會稱，「中國的濫權、掠奪性作為，及出口被用來推動其『技術威權主義』（techno authoritarianism）品牌的工具，這些是我們與夥伴盟友緊密合作的議題，這也包含德國。」

發言人強調，5G觸及關鍵建設，關乎人們生活各層面，美歐之間有諸多討論。美方對於安裝可被中國操控、中斷或控制之設備網絡的危險性，深感關切，「因為北京『對隱私權或人權沒有概念』」。

據報美歐雖屢次展現要聯合抗華的姿態，但德國仍決定是否排除華為參與5G建設。

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美國總統拜登於上週五（19日）亦參與了七國集團（G7）領導人視像會議，敦促盟友團結應對中國，但不尋求新冷戰。中方昨日（22日）則三度公開向美方喊話，為中美關係惡化溯源，重申中方紅綫，並提出恢復兩國溝通設定前提。

另外，博雷利當地時間周一晚間說，將就關切的人權議題向中國有關部門施壓。歐盟外交部門上周分發了一份機密文件，概述了歐盟在未來幾個月可能採取的一系列措施。

責任編輯：黃良潤

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