中國企業疫情下擴大歐州版圖 西方優勢僅餘下這2方面

▲ 近年不少中國品牌進軍歐洲市場，並取得成功

中國率先走出疫情陰霾，助企業和商品在海外取得更多優勢。德國媒體指出，中國企業在疫情中擴大在歐洲的市場份額，不再僅是代工，自營品牌如平價服飾SHEIN、手機牌子小米等，目前只餘下食品、精品市場還沒被「攻陷」。相對於中國商品，西方的優勢僅有生產過程中的環保與可持續性。

中企加快在歐洲併購，疫情是機遇

《明鏡》周刊指出，SHEIN於2008年成立後持續在歐洲、美國、澳洲、中東擴展，2015年銷售額約1.5億美元，至去年已超過80億美元；2019年8月才在德國推出Mi手機的小米，僅1年多就成為全德第3大智能手機銷售商。除了電子、紡織，中國資本也持續收購歐企，包括奧地利的Wolford、德國時裝零售商Tom Tailor。去年11月，以香港、德國為生產基地的服飾品牌ESPRIT，大部分股份也被中國出生的女富商羅琪茵（Karen Lo）收購。

中國企業優勢的擴大，外在機遇就是新冠疫情。當歐洲各國還處於在封鎖與解封之間搖擺，中國幾乎已完全復工，每周6天高速工作，使得歐洲企業更專注於自身核心業務並裁減部門同時，中企還能繼續擴張並收購歐企出售的部門，例如荷蘭企業飛利浦（PHILIPS）正在出售電子部門，而競標者包括海爾等中企。消費市場由於疫情變得更加數位化，因此中企不需要海外分公司也能經營在地業務，而且中國原本就對電子商務模式更熟悉。

▲ 歐洲疫情持續，中國企業卻已全面復工

歐企環保做得好，但無助商品競爭

中企的缺點之一就是交貨速度，例如SHEIN從消費者下訂至到貨時間，可能就比亞馬遜（Amazon）慢7到12天，甚至更久。但是中國電商巨頭阿里巴巴已經展現克服此缺點可能性。顧問公司消費品專家Martin Schulte指，阿里具有39架規模的貨運機隊不斷於中國、歐洲間往返，且正在比利時列日建立自身的歐洲物流中心，預計該中心大小會達到50座足球場程度。因此西方優勢只剩生產過程中的環保與可持續性，也是他們最大的優勢，中國在這方面仍追不上。

但撰文記者法Carolin Wahnbaeck認為，生產過程是否有顧及環境的可持續性，是否會是能影響廣大消費者的決定性購買標準，仍存在疑問，「這種劣勢可能無法阻止中國在幾乎所有消費品行業中的進步。在所有消費品項裡，中國人還沒扮演主要角色的只有食品和精品。至少到目前為止。」

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責任編輯：陳建錫

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