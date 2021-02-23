中印干戈化玉帛？ 邊境息兵 傳印再批45項中國投資

中印關係再傳出好消息。繼昨日（22日）中國解放軍與印度軍隊發表撤軍聯合新聞稿後，本日再傳出印度將通過批准45項中國在印投資的消息。



印政府和行業消息人士向路透社披露，隨著中印邊界地區的軍事對峙形勢緩解，印度料將批准45項來自中國的新投資提議，其中或包括長城汽車和上汽集團的新提案。

報道指，去年中印軍隊在包括班公湖地區的喜馬拉雅山西側邊境爆發流血衝突後，印度收緊了對中國在印度投資的管控，使得來自中國約150個、價值逾20億美元的投資新提案一度遇阻；而由於印度內政部一併提高了對同類提議的審查力度，使得日本和美國企業透過香港的例行投資也受到波及。

報道又引述兩位看過名單的印政府消息人士稱，印度準備提前批准的45項提案，多屬對國安而言較不敏感的製造業領域。另據其他兩位知情官員和兩位行業人士透露，長城汽車和上汽集團的投資提案可能在名單上。

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目前印度聯邦內政部發言人未對記者證實有關消息。

中印去年爆發兩國45年來首次有人死亡邊境流血衝突，印度軍隊20官兵死亡，包括一名上校；中國官方則證實有4名解放軍官兵犧牲。 在外部環境和經濟轉差的情況下，印度或期望盡早與中國達成和解。

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責任編輯：黃良潤

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