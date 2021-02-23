▲ 【新冠肺炎疫苗】美媒：中國如鎧甲騎士衝鋒 美國站一旁

新冠肺炎疫苗接種在香港開始接受登記，首先使用的是國產科興疫苗。中國新冠肺炎疫苗正在世界各地取得市佔率，打入亞非拉以至歐洲多國。美國傳媒更指，中國正在集合大量飛機、貨車與倉庫，以確保能穩定向發展中國家冷凍供應新冠肺炎疫苗；美國等發達國家只顧自己的時候，中國正如穿上鎧甲的騎士一樣向前衝鋒。

《華爾街日報》報道，在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴國際機場，一個新貨運站正成為中國龐大疫苗網絡的一個中心。這個貨運站的冷藏庫大小相當於一個足球場，站內更設有控制室，中國與埃塞俄比亞雙方技術員能經滿牆的電腦屏幕，監控每一批疫苗的溫度。

埃塞俄比亞航空方面表示，本周會有超過100萬劑中國新冠肺炎疫苗經過這個貨運站。至今亦已經有數以萬計中國疫苗經這裏，轉運包括烏干達等非洲國家。烏干達官員稱，超過70噸中國國藥與科興疫苗貨件，去年12月已抵達烏干達最大機場所在地恩德倍（Entebbe），並供首都坎帕拉（Kampala）工業園區人員與部分高級官員接種。

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報道稱，中國政府、國有與民營企業連月來，已打下了在非洲、中東與拉丁美洲推廣疫苗的基礎，中國集合了一條包括飛機、貨車與倉庫的供應鏈，能夠從生產到分發疫苗的每一個步驟，但能維持疫苗處於合適溫度，同時推進「健康絲綢之路」。

美國公共衛生專家、原蓋茨基金會中國總監Ray Yip表示，如果中國把牌打得對，這就是一次真正的雙贏機會。「美國和歐洲現在都把注意力集中到本國人口，中國能如身穿閃亮鎧甲的騎士一樣向前。」

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中國已決定向世衛組織全球疫苗分配計劃COVAX，提供1,000萬劑新冠肺炎疫苗，該計劃目標旨在供應足夠疫苗劑量，在今年年底前為全球20%人口接種。美國特朗普政府拒絕加入COVAX，拜登政府則宣佈資助計劃40億美元，其中一半即時撥出。

《華爾街日報》引述中國外交部書面回覆指出，中國正尋求向全球超過60個國家提供新冠肺炎疫苗，其中超過20國已經正在接種；在非洲，中國已向赤道幾內亞、津巴布韋、塞拉里昂等國提供疫苗，並計劃向另外16國提供。

非洲是新冠肺炎疫苗分配一大難點。多數非洲國家基建設施落後，而西方現時兩大疫苗輝瑞/BioNTech與莫德納雖然有效率超過90%，但由於使用新技術，疫苗需要在超低溫度儲藏，反觀中國國藥、科興、康希諾生物開發疫苗都能使用一般冷藏設施儲存，更易分配予發展中國家使用。近日則有研究稱，輝瑞/BioNTech疫苗也能以較高溫度冷藏。

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責任編輯：連兆鋒