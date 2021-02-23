  • 21°C
香港時間 : 2021223日 (二) 21:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國「陸上飛機」規劃曝光　磁浮深圳奔滬僅2.5小時（組圖，有片）（第二版）

經濟脈搏 20:17 2021/02/23

分享：

中國「陸上飛機」規劃曝光　磁浮深圳奔滬僅2.5小時（組圖，有片）

粵港澳大灣區交通基建或再有跨越式發展，廣東省國土資源廳發布《廣東省國土空間規劃2020-2035年》公眾版（下稱《規劃》），對未來十五年國土空間安排進行解讀和展示。其中，規劃將預留「京港澳高速磁懸浮」和「滬（深）廣高速磁懸浮」通道，這兩大通道也是首次在比較正式的官方文件中被提及。

（新增圖片）

高速磁懸浮項目倘落實，廣州與深圳之間鐵路車程可壓縮至20分鐘，深圳往上海只需2小時30分鐘，與民航飛行時間相若，仿如陸上飛機。

內媒引述交通業界人士稱，據《規劃》示意圖，兩大通道通過廣深段共線，將大灣區、長三角中國經濟「雙極」與中國政治中心北京更快捷連通，並預留對接港澳地區。

國家十三五規劃裡  高速磁懸浮技術已有突破

目前中國在全球高鐵發展上走在前面，時速350公里的輪軌高鐵已成網。但交通業界人士指出，想要更高速度、更大運力的高鐵網路，高速磁懸浮是未來選擇之一。

在中國內地「十三五（2016-2020）」交通規劃中，磁懸浮技術是必須突破的關鍵技術；在內地《交通強國建設綱要》中，也提出合理統籌安排時速600公里級磁懸浮系統。

內地近年展示的600公里磁懸浮技術研發畫面

    點擊圖片放大
    +6
    +5

中國十四五研發時速600公里磁浮列車 謀建「陸上飛機」

內地600公里時速磁浮列車成功試行 中國將邁更高速時代

當中2019年，時速600公里高速磁浮試驗樣車於青島下線。國家交通部上月發布《交通運輸部關於服務構建新發展格局的指導意見》中明確要推進高速磁懸浮技術研發與試點示範工作，合理統籌安排時速600公里級高速磁懸浮系統等技術儲備研發。

本次《規劃》首度提及「京港澳高速磁懸浮」和「滬（深）廣高速磁懸浮」通道，意味著中國將擁有多個鐵路網絡──普通速度的、時速350公里的，未來還會有時速600公里以上的磁懸浮。從線路走向上看，京港澳高速磁懸浮對應的是「三橫六縱兩聯」中的京港澳通道，滬（深）廣高速磁懸浮對應的是國家沿海通道。

深圳赴廣州與北京 時間大大減少

根據高速磁懸浮項目構想，深圳至上海相距約1500公里，約2小時30分鐘可達；深圳至北京約2200公里，約3小時40分鐘可達；而深圳至廣州或將實現約20分鐘通達，車程需時都比現有輪軌高速鐵路減少約一半。

翻查航班信息，目前民航機從深圳飛上海的飛行時間約2小時15至2小時35分鐘左右，即未來高速磁懸浮項目倘建成，其便捷程度能與民航媲美。

【大灣區】深港推高質「軟硬聯通」！深圳十四五提這十大工作

【大灣區】廣東3招促與香港科技合作 粵十四五提河套區

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

中國十四五研發時速600公里磁浮列車 謀建「陸上飛機」
2020/12/24
中國十四五研發時速600公里磁浮列車 謀建「陸上飛機」
中國新衛星搞乜 引力波暴高能電磁對應體全天監測器？
2020/12/11
中國新衛星搞乜 引力波暴高能電磁對應體全天監測器？
中國成功發射 引力波暴高能電磁對應體全天監測器衛星
2020/12/10
中國成功發射 引力波暴高能電磁對應體全天監測器衛星
內地600公里時速磁浮列車成功試行 中國將邁更高速時代
2020/06/21
內地600公里時速磁浮列車成功試行 中國將邁更高速時代
創新科技及應用 交通科技 科技產品 科技戰 基建 政治 經濟 交通 運輸 鐵路

下一篇文章

Tesla特斯拉開進無人墓地　感應器上竟全是人？（組圖，有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

華為「南泥灣」計劃6招抗美圍堵 首進軍5G養豬
華為「南泥灣」計劃6招抗美圍堵 首進軍5G養豬
新冠肺炎加速美國衰落？林毅夫：中國經濟提前超美
新冠肺炎加速美國衰落？林毅夫：中國經濟提前超美
中國人造太陽1.5億度熱過真太陽 揭大國戰略（組圖，有片）
中國人造太陽1.5億度熱過真太陽 揭大國戰略（組圖，有片）
特朗普人走茶涼 TikTok擱置賣美國業務
特朗普人走茶涼 TikTok擱置賣美國業務
內地春節消費大熱 電影票房破55億有望超2019年（組圖）
內地春節消費大熱 電影票房破55億有望超2019年（組圖）
【中國樓市】深圳二手房參考價普遍打7折 其他城市會跟嗎？
【中國樓市】深圳二手房參考價普遍打7折 其他城市會跟嗎？