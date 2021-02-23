中國「陸上飛機」規劃曝光　磁浮深圳奔滬僅2.5小時（組圖，有片）（第二版）

▲ 中國「陸上飛機」規劃曝光 磁浮深圳奔滬僅2.5小時（組圖，有片）

粵港澳大灣區交通基建或再有跨越式發展，廣東省國土資源廳發布《廣東省國土空間規劃2020-2035年》公眾版（下稱《規劃》），對未來十五年國土空間安排進行解讀和展示。其中，規劃將預留「京港澳高速磁懸浮」和「滬（深）廣高速磁懸浮」通道，這兩大通道也是首次在比較正式的官方文件中被提及。

（新增圖片）

高速磁懸浮項目倘落實，廣州與深圳之間鐵路車程可壓縮至20分鐘，深圳往上海只需2小時30分鐘，與民航飛行時間相若，仿如陸上飛機。

內媒引述交通業界人士稱，據《規劃》示意圖，兩大通道通過廣深段共線，將大灣區、長三角中國經濟「雙極」與中國政治中心北京更快捷連通，並預留對接港澳地區。

國家十三五規劃裡 高速磁懸浮技術已有突破

目前中國在全球高鐵發展上走在前面，時速350公里的輪軌高鐵已成網。但交通業界人士指出，想要更高速度、更大運力的高鐵網路，高速磁懸浮是未來選擇之一。

在中國內地「十三五（2016-2020）」交通規劃中，磁懸浮技術是必須突破的關鍵技術；在內地《交通強國建設綱要》中，也提出合理統籌安排時速600公里級磁懸浮系統。

內地近年展示的600公里磁懸浮技術研發畫面

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中國十四五研發時速600公里磁浮列車 謀建「陸上飛機」

內地600公里時速磁浮列車成功試行 中國將邁更高速時代

當中2019年，時速600公里高速磁浮試驗樣車於青島下線。國家交通部上月發布《交通運輸部關於服務構建新發展格局的指導意見》中明確要推進高速磁懸浮技術研發與試點示範工作，合理統籌安排時速600公里級高速磁懸浮系統等技術儲備研發。

本次《規劃》首度提及「京港澳高速磁懸浮」和「滬（深）廣高速磁懸浮」通道，意味著中國將擁有多個鐵路網絡──普通速度的、時速350公里的，未來還會有時速600公里以上的磁懸浮。從線路走向上看，京港澳高速磁懸浮對應的是「三橫六縱兩聯」中的京港澳通道，滬（深）廣高速磁懸浮對應的是國家沿海通道。

深圳赴廣州與北京 時間大大減少

根據高速磁懸浮項目構想，深圳至上海相距約1500公里，約2小時30分鐘可達；深圳至北京約2200公里，約3小時40分鐘可達；而深圳至廣州或將實現約20分鐘通達，車程需時都比現有輪軌高速鐵路減少約一半。

翻查航班信息，目前民航機從深圳飛上海的飛行時間約2小時15至2小時35分鐘左右，即未來高速磁懸浮項目倘建成，其便捷程度能與民航媲美。

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責任編輯：鄧國強

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