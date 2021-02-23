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加拿大國會稱新疆發生「種族絕滅」 中方斥世紀謊言

國情動向 13:06 2021/02/23

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加拿大國會通過動議，認定新疆發生「種族絕滅」。中方批是世紀謊言

加拿大眾議院22日通過不具約束力動議，認定中國在新疆對維吾爾族穆斯林進行「種族滅絕」（genocide），施壓總理杜魯多跟進，而後者及其主要閣員未出席投票。加拿大是美國後，第二個通過類似動議的國家。中國駐加拿大大使館批評加方惡意挑釁，敦促有關政客停止干涉中國內政，否則只會自取其辱。

路透社報道，該動議在在野的保守黨提出，以266票贊成、0票反對通過，自由黨黨魁杜魯多與內閣成員棄權，不過該黨的多位議員均投下贊成票。有議員在表決前修改動議內容，呼籲國際奧委會（IOC），如果中國持續這麼對待維吾爾族穆斯林，應禁止北京舉辦2022年冬季奧運。

但杜魯多一直不願使用「種族滅絕」這個詞語，形容那是非常嚴重的指控，需要國際獨立調查，他稱尋求西方盟國對中國人權議題凝聚廣泛共識，將是最佳的因應之道。他在七國集團（G7）峰會上，對新疆的情況表示關切及感到難過。自由黨主要政治對手在野保守黨，長期施壓他在對華立場上更加強硬。

中國駐加大使：西方炒作的世紀謊言

中國駐加大使培武回應稱，加拿大和西方國家一些人在涉疆問題上炒作世紀謊言，新疆根本不存在所謂「種族滅絕」，過去60多年，當地人均預期壽命由30歲提升到72歲；2010年至2018年，維吾爾族人口增長255萬人，高於當地平均水平。他反問：「哪來的『種族滅絕』？」對於動議中涉及北京冬奧會的內容，中方強烈反對。加拿大和西方國家一些人將體育運動政治化，有違奧林匹克憲章精神，北京冬奧會得到了包括國際奧委會在內的國際社會高度認可。

培武指，中國人權狀況怎麼樣，中國人民最有發言權。中國人權狀況正處於歷史上最好的時期。國際權威機構調查報告顯示，中國民眾對中國政府的信任度達90%以上。加拿大和西方國家需要反省的是自身人權狀況，例如針對原住民的不公正待遇。中方敦促加方尊重事實，糾正錯誤，避免進一步損害中加關係。

拜登與習近平通話 對香港、新疆人權問題表示關注

布林肯：期望與中國合作 但再稱新疆「種族滅絕」

英外相籲聯合國赴疆調查 趙立堅曾說三遍否定人權指控

責任編輯：陳建錫

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