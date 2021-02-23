【兩會2021】路透社：內地今年或再不設GDP目標 因應疫情變數

去年兩會的中央政府工作報告沒有提出全年經濟增速具體目標，國務院總理李克強指主要是因為全球疫情和經貿形勢不確定性很大，中國發展面臨一些難以預料的影響因素。而中國專家普遍認為，今年疫情衝擊經濟的影響持續，中國本年可能可能亦將不設GDP成長目標；而赤字率方面，宜保守漸進地下降，財政政策改變宜精準，避免對市場帶來負面影響。

路透社周二（23日）報道分析指，中國去年GDP總量過萬億元（人民幣，下同），GDP比對上一年增長2.3%，是唯一實現正增長的全球主要經濟體；但受疫情衝擊經濟影響，且中國正在弱化「唯GDP至上」的思想，中央或許會參照去年不設GDP 成長目標的做法，設定其它就業、物價等綜合指標。而且，雖然中央或不設GDP目標，但地方配合自身經濟需要，仍需設定GDP目標。

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全國政協經濟委員會副主任劉世錦指，穩增長是為了穩就業，就業指標也能有效衡量全社會資源利用狀態，應以其作為力爭達成的目標。他建議本採取就業指標打頭、GDP收尾的增長指標體系，並引入包括居民人均收入、物價水平、宏觀槓桿率、全要素生產率、單位GDP碳排放強度等全局性指標。他指出，GDP增速是否適當，需看前述的全局性指標是否處於正常或好的區間。

中國國家發改委副主任寧吉喆則稱，保民生、保就業、脫貧攻堅都要有經濟增長支撐，去年報告沒有直接提GDP增長目標，但經濟增長的內容已經融在其他經濟社會發展目標之中。

不過報道指，中國國家信息中心的一位專家表示，中央可以不設全國的GDP增幅，但地方不能不設，一方面是地方經濟工作習慣了指標性考核並圍繞這一指標來確定其它的經濟社會發展目標，另一方面這也是對地方政府工作考核的量化指標，短期內估計很難取消。因此儘管學界近幾一直呼籲取消GDP目標的設定，但從各地方兩會會後發布的數據來看，如北京、上海、廣東、遼寧等省市將今年的經濟增長目標設定在6%以上；湖北、海南更今年經濟增長目標則設定在10%以上。

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學界倡降赤字率 宜保守漸進

報道認為，去年赤字率設定目標是3.6%以上，在不急轉彎的政策框架下，今年如何引導市場預期，或比設定年度的經濟發展目標更具挑戰性。

路透社引述多名內地學者的意見，其中國務院發展研究中心原副主任王一鳴指，作為「十四五」的開局之年，2021年最重要是保持經濟持續健康並穩定復甦，因此政策操作上要「 精準有效，不急轉彎」。他又指，本年財政赤字率或要以漸進式地下調，制度性減稅降費政策需再完善，而因應疫情的階段性稅費「減免緩」要針對產業差異進行分類調整。

全國人大財經委前副主任賀鏗則表示，財政赤字視情況可以比上一年小一點，但是不宜小太多，建議赤字率3.5%左右可能比較合適。

全國政協經濟委員會楊偉民則撰文稱，現在地方最關心的政策轉彎不是貨幣政策，而是財政政策；加上地方政府仍需要中央的財政支持，強調在赤字率政策方面要把握好政策力度，讓財政和貨幣政策更精準，減少負面效果。

責任編輯：黃良潤

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