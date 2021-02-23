解放軍艦載定翼預警機曝光 卻無法用於現有航母？

▲ 解放軍艦載定翼預警機 空警-600曝光 卻無法用於現有航母？

中國航母定翼預警機曝光。央視披露，解放軍艦載固定翼預警機「空警-600」試飛成功。航母配搭固定翼預警機，可大幅增加艦載戰鬥機的探測距離，提升戰鬥力。不過，定翼預警機體積不小，能否在解放軍現有兩艘，使用滑躍甲板起飛的航母上使用成為討論焦點。兩條好消息則是：一，專家相信並非不可能；二，裝備彈射器的新一艘中國航母相信快要下水。

央視日前節目報道，空警-600艦載預警機1月27日在西安試飛成功。從外型可料，空警-600配備兩台渦輪螺旋槳發動機，採用機翼位於機身上方的上單翼（高翼）設計，並有背負式圓盤雷達天線罩。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

解放軍「力量倍增器」 空中加油機量產角力第一島鏈

預警機幾乎是現代空戰不可缺少的一環。預警機除了雷達探測能力比戰鬥機更強，看得更遠，也能讓戰鬥機雷達在不必要時保持關機，以免因為發射出訊號而過早向敵人暴露位置。預警機還能夠擔任空中指揮角色。

在航母上使用定翼預警機，現時全球只有美軍E-2「鷹眼」（Hawkeye）一家做到。中國航母目前只有從俄羅斯引進的直升預警機「卡-31」（Ka-31），惟直升預警機速度無法跟上戰鬥機，探測能力也不如定翼預警機。

中國航母預警機空警-600 美媒：美軍鷹眼倒模

解放軍密製「鐵甲奇俠」？神秘裝備曝光

不過，空警-600能否在中國現有航母上使用？專家有所保留。

美軍航母都有彈射器，E-2預警機也是彈射起飛的。中國現役兩艘航母遼寧艦與山東艦，則是採用滑躍式起飛，航母前端滑躍甲板向上翹起，協助艦載機獲得額外高度方便起飛。這個斜角也許對體積大、重量高的定翼預警機滑行造成阻礙，也未必能提供夠額外高度協助起飛。

央視節目上的專家認為，空警-600不能在滑躍甲板起飛，原因是採用渦槳發動機的固定翼艦載預警機推重比不夠，空警-600相當於美軍E-2，只在配備彈射器的航母上起飛。

解放軍「機動戰士」現身 功能俄專家大讚

解放軍075兩棲攻擊艦真身 武統台灣神器

但也有專家相信，空警-600用於中國現役航母並非不可能。《環球時報》稱，除了看發動機功率，還要看機翼。美國就曾使用E-2做滑躍起飛試驗，以便向只有滑躍式航母的印度海軍推銷E-2，結論是適當修改後，滑躍起飛是可能的。只是印度方面發現，這會使E-2續航時間從5小時下降到1小時。

專家指出，如果艦載固定翼預警機的機翼升力系數較高，功重比較大，甲板起飛段長度適當延長，滑躍起飛並非不可能，主要看為此付出的代價是否值得。

此外，中國新一級別航母003型，有望今年年底前下水。003型航母相信採用電磁彈射器，直接跨過蒸氣彈射技術，與美軍最新福特級航母看齊，空警-600在新航母上起飛已不成問題。003型航母第一艘尚未下水，第二艘今年據報已經動工。

解放軍英雄團長近照揭示傷勢 頭骨大面積缺損

解放軍導彈南海擊中「活標靶」 對美航母有實質威脅

印軍新購6000以色列輕機槍 環時籲解放軍警惕

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒