▲ Tesla特斯拉開進無人墓地 感應器上竟全是人？（組圖，有片）

駕駛Tesla特斯拉上路感應人潮擁擠，但窗外路況顯示正行經墓地，中國內地網民把視頻上傳抖音，引發福建等多地網民呼應，紛紛說有同樣經。內地媒體質疑，這不是靈異事件，而是Tesla系統出現漏洞。

這段Tesla感應器在無人墓地偵測到「人潮」的影片，原始檔案相信源自外國；畫面裡，控屏上可以看出，在空無一人的墳場，不僅檢測出了「行人」，這些「行人」還正在走動。

有網民把它上載到抖音平台後，在內地車主群組裡瘋傳；Tesla用戶紛紛表示曾有同類的經歷，說自己開車在墓地附近行駛，那裡沒有人，但Tesla監控系統顯示右邊有人在移動。

馬斯克大計不止移民火星！Tesla籌造中國特色電動車（組圖）

中美兩家茶禮通吃？Tesla馬斯克被指走鋼綫

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

而福建廈門則有網友上傳Tesla進入隧道，螢幕上顯示旁邊有一輛巴士駛過，但實際兩旁並無車輛。

當事人方姓男子稱，Tesla當時以時速69公里在空無一車的隧道中行駛，但控屏中卻出現了一輛公共巴士的圖像；這種情況持續了十幾分鍾，隧道後半程巴士消失，方男大嘆「好恐怖哦」。

原因非見「鬼」 而是系統偵測和演算錯誤

Tesla為何會在無人墓地感應到「人」？Tesla內地售後服務人員回應表示，出現爭議的探測系統可能是雷達誤偵測。

據了解，Tesla感應系統採用攝像頭與毫米波雷達融合探測，來識別真實環境中的物體，攝像頭獲得的圖像，部分是行人，其他是車輛、動物或者其他障礙物。

特斯拉通過算法，將傳感器和攝像頭捕獲的物體進行分析，並以視覺化方式呈現在中控屏中。因此，出現無人變有人的情況，主因可能就是演算法出錯，誤讀了偵測結果。

福建司機說隧道裡無車，但Tesla偵察到有「巴士」

Tesla特斯拉開進無人墓地，感應器上竟全是「人」

華為向車BU投入5億美元 劍指美電動車巨頭Tesla？

新華社點名批Tesla：對中國消費者無理傲慢

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁