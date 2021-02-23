內媒料今年GDP增速目標達8% 貨幣政策轉彎要適度

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兩會召開在即，外界關注中國今年會否提出GDP增速目標及目標是多少。內媒預測，今年GDP增速目標為8%左右，中國將由供給端拉動的結構性復甦，向供需聯動全面回暖方向邁進。但同時，貨幣政策轉彎也需適度。
海外疫情不確定 國內復甦基礎尚不牢靠
據新華社主辦的《經濟參考報》報道，展望2021年，在內外部經濟形勢新變化下，中國貨幣政策仍將面臨挑戰，堅持穩字當頭的整體基調，兼顧內外部政策的平衡，是應對挑戰的重要舉措。
具體來看，經濟基本面上，當前國內經濟穩步向好，為2021年貨幣政策正常化創造了條件。自去年四季度起，除出口和房地產表現較好以外，前期恢復乏力的消費和製造業投資也逐步改善，顯示經濟增長內生動力增強。預期今年中國將由供給端拉動的結構性復甦，向供需聯動全面回暖方向邁進，全年GDP增速維持在8%左右。
報道還指出，考慮到去年基數相對較低，海外疫情仍在蔓延，國內經濟復甦基礎尚不牢靠，2021年貨幣政策轉彎應適度，且應根據國內外形勢變化靈活調整政策力度、節奏和重點。
【兩會2021】路透社：內地今年或再不設GDP目標 因應疫情變數
同時，貨幣政策在向常態化轉變的過程中，需考慮三方面風險：
報道指出，考慮到上述三重考驗，2021年貨幣政策需更加穩健。
另外，上月國際貨幣基金組織（IMF）亦預計，中國今年GDP增速約8%，指中國的經濟活動將在2021年繼續回歸常態，且復甦將更加均衡。
責任編輯：尹航