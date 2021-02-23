內媒料今年GDP增速目標達8% 貨幣政策轉彎要適度

兩會召開在即，外界關注中國今年會否提出GDP增速目標及目標是多少。內媒預測，今年GDP增速目標為8%左右，中國將由供給端拉動的結構性復甦，向供需聯動全面回暖方向邁進。但同時，貨幣政策轉彎也需適度。

海外疫情不確定 國內復甦基礎尚不牢靠

據新華社主辦的《經濟參考報》報道，展望2021年，在內外部經濟形勢新變化下，中國貨幣政策仍將面臨挑戰，堅持穩字當頭的整體基調，兼顧內外部政策的平衡，是應對挑戰的重要舉措。

具體來看，經濟基本面上，當前國內經濟穩步向好，為2021年貨幣政策正常化創造了條件。自去年四季度起，除出口和房地產表現較好以外，前期恢復乏力的消費和製造業投資也逐步改善，顯示經濟增長內生動力增強。預期今年中國將由供給端拉動的結構性復甦，向供需聯動全面回暖方向邁進，全年GDP增速維持在8%左右。

報道還指出，考慮到去年基數相對較低，海外疫情仍在蔓延，國內經濟復甦基礎尚不牢靠，2021年貨幣政策轉彎應適度，且應根據國內外形勢變化靈活調整政策力度、節奏和重點。

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同時，貨幣政策在向常態化轉變的過程中，需考慮三方面風險：

宏觀杠杆率過快上漲，2020年中國宏觀杠杆率從上年末的246.5%攀升至270.1%，增幅為23.6個百分點；

當前以美國為首的海外主要經濟體通脹預期明顯抬升，國際大宗商品價格上漲，輸入性通脹風險有所加大；

本輪房地產價格受到監管政策趨嚴的明顯抑制，但歲末年初，一線及部分二線城市房價亦出現加速上漲。

報道指出，考慮到上述三重考驗，2021年貨幣政策需更加穩健。

另外，上月國際貨幣基金組織（IMF）亦預計，中國今年GDP增速約8%，指中國的經濟活動將在2021年繼續回歸常態，且復甦將更加均衡。

責任編輯：尹航

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