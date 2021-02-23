【兩會2021】外國機構預測兩會焦點 料碳中和有清晰路線圖

中國經濟進一步從疫情影響中復甦，而隨著兩會開幕在即，外界關注中央政府2021年的經濟工作部署。有外國機構預測兩會將繼續聚焦先進科技產業自主，並為碳中和提供清晰路線圖；而對於其他經濟目標，對外釋放的訊息則會比較模糊。



路透社引述荷蘭國際集團（ING）的報告指，「兩會」 預計會有先進科技自給自足和實現碳中和方面的清晰路線圖；中央政府亦可能利用今年經濟復甦帶來的機遇期繼續推動去槓桿，而這需要確保內需能夠繼續有力擴張，以抵消過程中的經濟損耗。報告亦認同中國今年可能不設GDP目標，而將重心放在高質量發展上。

報告指，在去年GDP僅增長2.3%的低基數上，本年GDP增長可達7%，但從結構上看變化不大；並預測中國內需將繼續主要穩定器的作用，但疫情令主要出口目的地經濟活動緩慢重啟，且國際政治因素可能繼續給中國企業帶來重大影響，外需將持續疲弱。

【兩會2021】路透社：內地今年或再不設GDP目標 因應疫情變數

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市場關注清晰工作方案 料聚焦先進科技產業自主、碳中和



市場普遍關注「兩會」圍繞2021年政府重點工作會否給出清晰的行動方案，以衡量對行業和整體經濟的影響。若兩會缺乏實現經濟目標的清晰指引，將為市場帶來不確定性和疑慮。

報告列舉中央經濟工作會議的部署比較2021年和2020年中國政府的重點工作，可見 2021年經濟工作重點任務，按重要度排名分別是：強化國家戰略科技力量及增強產業鏈供應鏈自主可控能力、擴大內需、全面推進改革開放、強化反壟斷、做好碳達峰、碳中和工作；而2020年經濟工作重點的排名是：貫徹新發展理念推動高質量發展、堅決打好三大攻堅戰、保民生、繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策、深化經濟體制改革。

報告認為這種差別「主要源於中國本土新冠肺炎確診病例數字已經很低，而且頗具挑戰性的國際政治環境給科技企業帶來影響」，並預期「兩會」將會有先進科技產業自主及碳中和的清晰路線圖。

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但據預測，「兩會」在去槓桿、反壟斷等方面，釋出的信號會比較模糊。比如去槓桿已重新啟動，但去槓桿過急的風險很高，ING認為中國政府不可能承諾打壓高槓桿企業；反壟斷方面，目前政府遏制民間金融科技巨頭的目標清晰，但在本輪清理之後，「其它領域的企業可能發現自己站上了反壟斷的風口浪尖」。

十三屆全國人大四次會議將於3月5日在北京召開，全國政協十三屆四次會議於3月4日在北京召開。路透社本日稍早前亦預料，本年疫情衝擊經濟的影響持續，中國可能亦如去年，將不設GDP成長目標。

責任編輯：黃良潤

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