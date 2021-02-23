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中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機

國情動向 17:50 2021/02/23

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中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機

美國總統拜登上台後，中美關係緊張未有顯著緩和、各方估計兩國科技戰將延續；在關鍵時刻，外媒稱中方考慮限制向美國出口稀土，以精準打擊其高科技產業，但中國媒體卻瞬間為這一論調降溫。如稀土真的是絕招，為何中方遲遲不出手？彭博社專欄文章拆解中國箇中冷靜的戰略考量，一切由一個例子說起。

路透社早前引述媒體稱，中方正考慮限制稀土出口，倘付諸實現；美國一旦失去這種高科技產品必不可少的原材料，屆時或許連F-35隱形戰機等先進軍備的生產，也會大受影響。

然後，許多國內外媒體都搬出數據，說明中國如何緊握全球稀土供應的命脈，認為這招很能制衡美國。

美沒中國稀土造不出F-35？中方謀這招點穴美國

【中美角力】胡錫進為稀土戰輿論降溫 同時這樣警告拜登

但峰迴路轉的是，中國媒體、包括立場鷹派的《環球時報》都為這一論調降溫，環時更形容「中國不是稀土出口的絕對壟斷者」，「精確摧毀能力」可能不會像一些人想象那樣強。

外界曾稱  美無稀土恐造不出F-35

彭博社專欄作家David Fickling發表題為《中國把稀土武器化勢必適得其反（China’s Weaponization of Rare Earths Is Bound to Backfire）》的文章，拆解中國冷靜地認識到，中國打「稀土牌」隨時弊多於利。

文章舉出，中國在2010年中日爆發釣魚島爭端時，曾限制向日本出口稀土，的確能產生牽制日方的效果；但事件令各國意識到，由於中方欲以稀土作為地緣政治武器、西方必須尋求稀土供應多元化。

事實上在此之後，日本的「石油天然氣金屬礦物資源機構（JOGMEC）」便尋求與澳洲最大稀土生產商Lynas合作，以極低回報投資，建立「去中國化」的稀土供應鏈。

【中美角力】傳拜登將指示審查稀土供應鏈 圖扭轉戰局？

【中美角力】胡錫進為稀土戰輿論降溫 同時這樣警告拜登

Lynas藉此每年從澳洲威爾德山（Mount Weld）礦山和馬來西亞加工廠，生產近2萬噸的稀土氧化物，足以完全滿足美國需求。

Lynas上個月還簽下合約，在美國德州建造一座年處理5000噸稀土的設施，項目由美國國防部資助。

中國稀土牌反制日本   反促使西方拓供應多元化

美國國防部去年還推動一系列項目，擴大美國稀土加工量，包括MP Materials經營的加州山隘（Mountain Pass）礦場。

中國當年以稀土供應反制日本，卻被指促使西方開拓稀土供應多元化。David Fickling在文章指出，中國2010年佔全球稀土產量的98%，但到去年已降至58%。David Ficklin宣稱，「曾經有一段時間，中國可能通過威脅其稀土供應而使世界顫抖。過去很久」。

There was a time when China could cause the world to tremble by threatening its supply of rare earths. It’s long in the past. 

【中美科技戰】美國澳洲就算聯手拓稀土  也難破中國壟斷

中美撒哈拉爭奪這種資源   重要性不亞於稀土（組圖）

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跟2010年雷同的例子還有許多，文章指，1970年代阿拉伯國家利用其石油出口的優勢，推高原油價格，結果反促使全球能源供應多元化，富裕國家減少用燃油發電，轉而建造煤炭和核能發電機；同時又在西伯利亞、墨西哥和得克薩斯州挖掘了新的油井。

阿拉伯國家70年代打石油牌　招同樣反效果

同一道理，美國總統尼克遜（Richard Nixon）1973年對大豆實施出口禁運，以幫助遏制美國國內通貨膨脹，結果也類似。曾依賴美國大豆供應的日本，幫助建立了巴西工業，以使其進口基礎多樣化。現在，它是此類油籽的更大的全球生產商。

文章指，中國意識到，將稀土貿易武器化，或會產生更大的反效果。這大概是中國不出手的原因。

責任編輯：鄧國強

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