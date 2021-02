中國怎不打稀土牌讓美國「顫慄」？彭博社舉一例揭玄機（第二版）

美國總統拜登上台後,中美關係緊張未有顯著緩和、各方估計兩國科技戰將延續;在關鍵時刻,外媒稱中方考慮限制向美國出口稀土,以精準打擊其高科技產業,但中國媒體卻瞬間為這一論調降溫。如稀土真的是絕招,為何中方遲遲不出手?彭博社專欄文章拆解中國箇中冷靜的戰略考量,一切由一個例子說起。

(新增文末例子)

路透社早前引述媒體稱,中方正考慮限制稀土出口,倘付諸實現;美國一旦失去這種高科技產品必不可少的原材料,屆時或許連F-35隱形戰機等先進軍備的生產,也會大受影響。

然後,許多國內外媒體都搬出數據,說明中國如何緊握全球稀土供應的命脈,認為這招很能制衡美國。

美沒中國稀土造不出F-35?中方謀這招點穴美國

【中美角力】胡錫進為稀土戰輿論降溫 同時這樣警告拜登

但峰迴路轉的是,中國媒體、包括立場鷹派的《環球時報》都為這一論調降溫,環時更形容「中國不是稀土出口的絕對壟斷者」,「精確摧毀能力」可能不會像一些人想象那樣強。

外界曾稱 美無稀土恐造不出F-35

彭博社專欄作家David Fickling發表題為《中國把稀土武器化勢必適得其反(China’s Weaponization of Rare Earths Is Bound to Backfire)》的文章,拆解中國冷靜地認識到,中國打「稀土牌」隨時弊多於利。

文章舉出,中國在2010年中日爆發釣魚島爭端時,曾限制向日本出口稀土,的確能產生牽制日方的效果;但事件令各國意識到,由於中方欲以稀土作為地緣政治武器、西方必須尋求稀土供應多元化。

事實上在此之後,日本的「石油天然氣金屬礦物資源機構(JOGMEC)」便尋求與澳洲最大稀土生產商Lynas合作,以極低回報投資,建立「去中國化」的稀土供應鏈。

【中美角力】傳拜登將指示審查稀土供應鏈 圖扭轉戰局?

【中美角力】胡錫進為稀土戰輿論降溫 同時這樣警告拜登

Lynas藉此每年從澳洲威爾德山(Mount Weld)礦山和馬來西亞加工廠,生產近2萬噸的稀土氧化物,足以完全滿足美國需求。

Lynas上個月還簽下合約,在美國德州建造一座年處理5000噸稀土的設施,項目由美國國防部資助。

中國稀土牌反制日本 反促使西方拓供應多元化

美國國防部去年還推動一系列項目,擴大美國稀土加工量,包括MP Materials經營的加州山隘(Mountain Pass)礦場。

中國當年以稀土供應反制日本,卻被指促使西方開拓稀土供應多元化。David Fickling在文章指出,中國2010年佔全球稀土產量的98%,但到去年已降至58%。David Ficklin宣稱,「曾經有一段時間,中國可能通過威脅其稀土供應而使世界顫抖。過去很久」。

There was a time when China could cause the world to tremble by threatening its supply of rare earths. It’s long in the past.