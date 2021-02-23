▲ 中國疫苗免費贈53國 中美暗戰「健康絲路」

中美角力繼續在新冠肺炎疫情蔓延，中國周二明確宣布，向53國提供中國製造新冠肺炎是無償的援助，受助國家數目，相等於超過全球合法國家總數的四份一。中國的疫苗外交行動，被外媒形容仿如搭建「健康絲路」，但美國似乎正從中牽制。

中國外交部發言人汪文斌於周二（23日）主持的例行記者會上指出，中方是最早承諾將疫苗作為全球公共產品的國家，「我們克服自身困難，正在向53個有需求的國家提供疫苗無償援助」。

這是中方最明確的表述，說明輸往53國的中國研製疫苗，是免費提供。外界形容這是疫苗外交。

中國免費疫苗援助 受助國包括巴基斯坦等

汪文斌又說，根據他目前掌握的情況，中方向巴基斯坦、柬埔寨、老撾、赤道幾內亞、津巴布韋、蒙古、白俄羅斯等國援助的疫苗已經運抵。

【新冠肺炎疫苗】美媒：中國如鎧甲騎士衝鋒 美國站一旁

塞爾維亞暗轟美國虛偽 總統自揭8信中國覓新冠疫苗

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

汪文斌還指出，中方也在向27個願意購買中國疫苗的國家出口疫苗，包括塞爾維亞、匈牙利、秘魯、智利、墨西哥、哥倫比亞、摩洛哥、塞內加爾、阿拉伯聯合王國、土耳其等國的疫苗已經運抵。

汪文斌說，上述絕大多數國家都是發展中國家，「我們希望所有有能力的國家攜起手來，共同為支持援助國際社會特別是發展中國家戰勝疫情做出自己的積極貢獻」。

針對中國的疫苗援助行動，《華爾街日報》形容，美國等發達國家只顧自己的時候，中國正如穿上鎧甲的騎士一樣向前衝鋒。

華爾街日報：中國官與企 推進「健康絲路」

報道又指，中國政府、國有與民營企業連月來，已打下了在非洲、中東與拉丁美洲推廣疫苗的基礎，中國集合了一條包括飛機、貨車與倉庫的供應鏈，能夠從生產到分發疫苗的每一個步驟，但能維持疫苗處於合適溫度，同時推進「健康絲綢之路」。

馬英九倡買大陸疫苗卻招議 國民黨嘆：台灣已無理性

中美暗戰歐羅巴 誰叫歐盟搞砸疫苗？

但觀察者指出，儘管如此，美方仍然會在疫情領域上，與中國強烈角力，牽制中國通過疫苗擴大地緣影響力。

事實上，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近日接受英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）訪問，繼續試圖把疫情責任與中國掛鉤。他暗示中方仍未公布一些重要疫情數據。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也表示，中方未能提供足夠的有關病毒疫情傳播原始數據。但中方已否定了上述說法。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁