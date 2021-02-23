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美準貿易代表戴琪對華強硬 傳告訴美商界「游說取消關稅沒用」

國情動向 22:18 2021/02/23

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美國拜登新政府明言，目前繼續特朗普政府對中國商品徵收的關稅，但將在全面評估後研究如何推進。作為拜登對華政策團隊核心之一，美國貿易代表人選戴琪（Katherine Tai），預計延續對華強硬立場。彭博引述知情人士報道，戴琪上月在一個私人會議曾告訴美國商界高管，為取消關稅開展游說沒用，相反企業要做好關稅相伴的準備。

戴琪周四（25日）將出席參議院財政委員會的提名確認聽證會，報道指出，戴琦上述言論，預料她將在美中談判中，採取強硬路線。

被稱為「中國通」的華裔貿易律師戴琪，於前總統奧巴馬執政期間，在與中國對壘中多次獲勝。報道引述戴琪的前同事稱，在與北京的談判中，她將不會動搖。

【中美角力】戴琦：拜登優先事項包括與中國抗衡

戴琦是「特務頭子」戴笠後人？真相是咁的

2007年至2014年，戴琪在美國貿易代表辦公室工作期間，在世貿（WTO）就中國貿易行為成功提起幾起訴訟。據BBC報道，一個著名的例子是2012年，美國就中國限制稀土出口問題向世貿提起訴訟，指其違背了世貿規則和中國加入WTO時的承諾。2014年，世貿組織認定中國違規。

此外，戴琦在代表民主黨人，與前特朗普政府在協商美墨加協定方面，發揮重要作用，滿足了民主黨的要求，包括擁有更強有力的保護勞工和環境條款。

彭博報道，拜登指望戴琦的務實，幫他擺脫特朗普的關稅混亂殘局。但戴琦與拜登並沒有多少私交，外界關注她能有多大影響力。

【中美角力】拜登「對華戰隊」成形 暗藏中美關係玄機？

特朗普打中美貿易戰變自殘 美失24.5萬職位

責任編輯：林佩怡

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