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美民主黨擬參院提案強化美國科技 「與中國強力競爭」

國情動向 10:06 2021/02/24

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美國拜登政府確認與中國激烈競爭的主軸。美國聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）說，為因應中國崛起，他已指示議員研擬一措施方案，利用目前國會兩黨對北京的強硬態度，以強固半導體等科技領域，並對抗中方不公平作法。

據路透社報道，舒默在每周例行記者會中說，他已指示相關委員會，根據他去年所提的一項決議案研擬出兩黨支持方案，以尋求1000億美元的資金，激勵人工智能、量子計算和半導體等關鍵性科技領域。

舒默說，今年方案目標是投資美國製造業、科學與技術、供應鏈以及半導體產業，他希望這項方案能在今年春季以前進入院會程序。「今天在我們黨團要求下，責成與我們相關的委員會主席和成員，開始草擬法案，要與中國強力競爭，並為美國創造新的工作機會。」

半導體行業協會則對舒默的聲明表示歡迎，並敦促拜登和國會在國內半導體製造和研究上大膽投資。

根據該法案所依據的先前立法，1000億美元的資金將在5年內通過一個新的技術局進行分配，該局將在美國國家科學基金會設立。根據該提議，將為技術中心額外撥出100億美元。

稍早前，中國外長王毅喊話指，中美關係重回正軌的前提包括兩國重啟互利合作，美方放棄科技戰。

責任編輯：尹航

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