拜登口裡不說跟中國脫鉤 卻擬跟歐日聯手幹這事

美國總統拜登（Joe Biden）一直強調中美競爭，早前更宣示將採取行動，指示政府審查相關供應鏈。日本媒體周三（24日）報道，拜登政府將與一眾歐洲及亞洲等盟友合作打造半導體、電池等重要零件供應鏈，以擺脫對中國的依賴。

拜登過去曾宣示不與中國脫鉤，但會跟中國激烈爭。日本經濟新聞披露了一份拜登即將簽署的行政命令草案。內容指，拜登將下令政府團隊加強建立半導體、電動車（EV）用高蓄電電池、稀土金屬、醫療品等重要零件的供應鏈。

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報道指，草案內容聲明與盟友合作將有助於建立強韌的供應網絡。草案並將指示政府部門建立不會因制裁中國或災害等緊急狀況而受影響的體制。

草案又稱，美國在半導體方面將與日本、韓國等合作，並在稀土方面與澳洲等亞太各國合作。美國將與盟友共享重要產品供應鏈的相關資訊，並研議建立「 非常時期相互融通的機制」，及確保能夠協商剩餘產能、儲備品。美國亦可能要求盟友盡量減少與中國交易相關產品。

據報拜登最快在2月內簽署有關建立「 供應鏈國家戰略的行政命令」 。本年來，半導體的短缺直接衝擊美國汽車製造等產業等，因此拜登政急於解決關鍵原材料的供應問題。但據台媒報道，有能力與美國同步的半導體廠商有限，今後若要建立新的供應鏈，可能需要相當長的時間。

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以往中國亦曾以稀土作為籌碼，在處理釣魚島問題時向日方施壓。早前亦有外媒引述消息人士的話透露，中國政府官員曾詢問業界，如果在雙邊爆發爭執期間中國限制稀土出口，會對美國和歐洲企業造成多大影響， 美國在生產F-35戰鬥機上是會不會因此遇到麻煩。

稀土應用廣泛，從智能手機到噴射戰鬥機都需要稀土。而美國進口的稀土80%來自中國，若中國限制出口將影響美國相關供應鏈。

責任編輯：黃良潤

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