▲ 澳洲傳媒被指挑撥中國東歐關係 內媒「逮個正著」

中澳暗戰是非再起。中國宣佈向東歐國家黑山贈送一批新冠肺炎疫苗,並安排後續採購事宜之際,澳洲傳媒卻宣稱黑山不滿與中國關係,甚至引用了香港傳媒報道,黑山總統以《孫子兵法》向中國「投訴」。內地傳媒查證後則發現,澳洲傳媒不但涉嫌曲解黑山總統的話,報道更完全弄錯了場合。內媒炮轟澳洲傳媒再次「編造虛假信息,挑撥中國和其他國家關係」。

《悉尼先驅晨報》(Sydney Morning Herald)周二(23日)發表評論文章,稱中國—中東歐國家2月初「17+1」峰會令中方「尷尬」,又指中國在黑山援建高速公路,是黑山債務達到GDP 80%水平的原因。

這篇文章更引述《南華早報》,稱「17+1」峰會之前,黑山總統久卡諾維奇(Milo Đukanović)「到了北京」向中國「拆訴」,指久卡諾維奇引用了《孫子兵法》當中「謀無術則成事難,術無謀則必敗」(If there is no skill in planning, it is difficult to achieve, and if there is no skill in planning, it will fail)一句話,意思就是不滿中國「害了」黑山。

不過,《環球時報》卻指出,悉尼先驅晨報編造這個謠言「極為荒唐」。

首先,久卡諾維奇最近其實並未到過北京,南華早報也不是這樣寫的。中黑雙方公開信息皆顯示,久卡諾維奇是於「17+1」峰會之前,於2月5日在自己的辦公室裏,參加視像會議,與身在黑山駐華大使館的中國投資者談到兩國合作。

與此同時,南華早報報道亦顯示,久卡諾維奇引用孫子兵法,並表示人口68萬的黑山,歡迎中國投資當地旅遊、能源和交通領域。久卡諾維奇指出:「中國與黑山應更好地了解全球經濟挑戰,並聯合以適當方式應對。」他更談到中國援建的高速公路,期望能為黑山在後疫情時代經濟加速復甦,提供強大推動力。

環球時報指出,南華早報通篇也沒有一處稱久卡諾維奇「抱怨」中國,這位總統引用孫子兵法本意是認為,面對疫情對全球經濟的影響和挑戰,各國都應該做好準備和計劃。

事實上,久卡諾維奇本人也出席了2月9日「17+1」峰會。17個中東歐國家當中,13國都由總統或總理出席,僅波羅的海小國愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛,以及羅馬尼亞由部長出席,這些都是歐盟國家,而黑山並非歐盟成員。南華早報表示,中國希望以黑山所在的巴爾幹地區作為中歐合作的門戶,只是歐盟內部愈來愈小心翼翼。

至於西方國家經常指摘中國設下「債務陷阱」,美國《大西洋》月刊(The Altanic)2月初也發表文章駁斥,指出中國債務陷阱其實只是一個傳說(a myth)。

約翰霍普金斯大學Deborah Brautigam與哈佛商業學院Meg Rithmire兩位學者,在文中以中國援建斯里蘭卡港口為例,明言他們的研究發現,中國的銀行為斯里蘭卡提供債務重組時,根本從未沒收過任何當地資產,更非像西方國家與傳媒經常說的把港口吞掉。

環球時報也坦言,西方國家媒體憑藉他們在英語世界近乎壟斷的話語權,編造虛假信息,挑撥中國和其他國家的關係,反映中國一帶一路引起了西方國家的嫉妒乃至仇視。

