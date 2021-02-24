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澳洲傳媒被指挑撥中國東歐關係 內媒「逮個正著」

國情動向 11:05 2021/02/24

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澳洲傳媒被指挑撥中國東歐關係 內媒「逮個正著」

中澳暗戰是非再起。中國宣佈向東歐國家黑山贈送一批新冠肺炎疫苗，並安排後續採購事宜之際，澳洲傳媒卻宣稱黑山不滿與中國關係，甚至引用了香港傳媒報道，黑山總統以《孫子兵法》向中國「投訴」。內地傳媒查證後則發現，澳洲傳媒不但涉嫌曲解黑山總統的話，報道更完全弄錯了場合。內媒炮轟澳洲傳媒再次「編造虛假信息，挑撥中國和其他國家關係」。

《悉尼先驅晨報》（Sydney Morning Herald）周二（23日）發表評論文章，稱中國—中東歐國家2月初「17+1」峰會令中方「尷尬」，又指中國在黑山援建高速公路，是黑山債務達到GDP 80%水平的原因。

這篇文章更引述《南華早報》，稱「17+1」峰會之前，黑山總統久卡諾維奇（Milo Đukanović）「到了北京」向中國「拆訴」，指久卡諾維奇引用了《孫子兵法》當中「謀無術則成事難，術無謀則必敗」（If there is no skill in planning, it is difficult to achieve, and if there is no skill in planning, it will fail）一句話，意思就是不滿中國「害了」黑山。

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中國疫苗打入黑山 補西方疫苗大空白

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不過，《環球時報》卻指出，悉尼先驅晨報編造這個謠言「極為荒唐」。

首先，久卡諾維奇最近其實並未到過北京，南華早報也不是這樣寫的。中黑雙方公開信息皆顯示，久卡諾維奇是於「17+1」峰會之前，於2月5日在自己的辦公室裏，參加視像會議，與身在黑山駐華大使館的中國投資者談到兩國合作。

與此同時，南華早報報道亦顯示，久卡諾維奇引用孫子兵法，並表示人口68萬的黑山，歡迎中國投資當地旅遊、能源和交通領域。久卡諾維奇指出：「中國與黑山應更好地了解全球經濟挑戰，並聯合以適當方式應對。」他更談到中國援建的高速公路，期望能為黑山在後疫情時代經濟加速復甦，提供強大推動力。

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中美暗戰歐羅巴 誰叫歐盟搞砸疫苗？

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環球時報指出，南華早報通篇也沒有一處稱久卡諾維奇「抱怨」中國，這位總統引用孫子兵法本意是認為，面對疫情對全球經濟的影響和挑戰，各國都應該做好準備和計劃。

事實上，久卡諾維奇本人也出席了2月9日「17+1」峰會。17個中東歐國家當中，13國都由總統或總理出席，僅波羅的海小國愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛，以及羅馬尼亞由部長出席，這些都是歐盟國家，而黑山並非歐盟成員。南華早報表示，中國希望以黑山所在的巴爾幹地區作為中歐合作的門戶，只是歐盟內部愈來愈小心翼翼。

塞爾維亞暗轟美國虛偽：自己與華貿易額是塞千倍！

至於西方國家經常指摘中國設下「債務陷阱」，美國《大西洋》月刊（The Altanic）2月初也發表文章駁斥，指出中國債務陷阱其實只是一個傳說（a myth）。

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約翰霍普金斯大學Deborah Brautigam與哈佛商業學院Meg Rithmire兩位學者，在文中以中國援建斯里蘭卡港口為例，明言他們的研究發現，中國的銀行為斯里蘭卡提供債務重組時，根本從未沒收過任何當地資產，更非像西方國家與傳媒經常說的把港口吞掉。

環球時報也坦言，西方國家媒體憑藉他們在英語世界近乎壟斷的話語權，編造虛假信息，挑撥中國和其他國家的關係，反映中國一帶一路引起了西方國家的嫉妒乃至仇視。

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責任編輯：連兆鋒

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