中國「陸上飛龍」宏圖  正是拜登怕被搶去的午餐（組圖有片）

▲ 中國「陸上飛龍」宏圖 正是拜登怕被搶去的午餐

美國總統拜登聲言要跟中國激烈競爭之際，中國一項超級基建藍圖曝光，內地正研發和籌建高速磁懸浮鐵路網絡，如能成事深圳奔赴上海車程可壓縮至2.5小時。這項目進一步凸顯美國在部份基建領域，遠遠落後於中國的事實，拜登日前的「被搶走午餐論」，大概釋出美方的憂慮。

中國研發時速600公里磁懸浮鐵路的消息已傳多年，但廣東省國土資源廳日前發布的《廣東省國土空間規劃2020-2035年》公眾版，卻釋出了一個新訊息。當局已在未來15年預留土地，建設「京港澳高速磁懸浮」和「滬（深）廣高速磁懸浮」通道。

這兩大通道首次在比較正式的官方文件中被提及，也顯示中國的高速磁懸浮鐵路網絡藍圖，絕對不是紙上談兵的「科幻小說」，而是預期會付諸實行。

中國研發和籌建時速600公里磁懸浮鐵路

根據高速磁懸浮項目構想，深圳至上海相距約1500公里，約2小時30分鐘可達；深圳至北京約2200公里，約3小時40分鐘可達；而深圳至廣州或將實現約20分鐘通達，車程需時都比現有輪軌高速鐵路減少約一半。

中國「陸上飛機」規劃曝光 磁浮深圳奔滬僅2.5小時（組圖，有片）

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翻查航班信息，目前民航機從深圳飛上海的飛行時間約2小時15至2小時35分鐘左右，即未來高速磁懸浮項目倘建成，其便捷程度能與民航媲美、堪稱「陸上飛機」、「地表飛龍」。

時值中美競爭激烈的時代，中國超級鐵路計劃難免被拿來與美國比較。值得注意的是，如以鐵路領域計算，美國的發展顯然遠遠落後中國、有指甚至一度墮後達數十年。

當中，營運縱橫跨越全美國幹線鐵道網路的Amtrak至2019年，才開始進行「高速列車」試驗，被指美國終於有高鐵了。

美國鐵路 目前極其量只有準高鐵

但Amtrak新購的列車，時速其實也僅可達160英里（約260公里），如與日本及中國，以至歐陸的德國、法國等國興建高鐵經驗相較－－往往達時速300多公里以上，美國的新列車只算是準高鐵而已。

而剛過去的美國雪災導致德州大停電，也被指美國基建落後又添一例。

拜登顯然了解美國的不足，他在香港時間2月12日、於白宮橢圓形辦公室就向記者表示，「中方（在基建上）正投資很多錢」，他們正投入數十億美元解決和運輸、環境與其他方面有關的一連串廣泛問題，美方必須加快步伐。

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拜登又指，他們對軌道交通系統有一項重大的新計劃，而他們已擁有輕易以時速225英里（約362公里）行駛的鐵路交通。拜登似乎在此暗指中國的時速600公里磁懸浮鐵路大計。

拜登補充說，「若我們不加緊行動，你知道，他們將會吃掉我們的午餐（they're going to eat our lunch，美國俚語，意即他們會擊敗我們）」。

基建被指乃國力象徵。約翰霍普金斯大學中國研究項目主任莫沙（Andrew Mertha）認為，拜登的一系列言行顯示，他很清楚自己面對的是一個已經與過去大不相同的中國。也有分析指，美國似乎計劃在基建上，與中國比較實力。

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責任編輯：鄧國強

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