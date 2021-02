中國「陸上飛龍」宏圖　正是拜登怕被搶去的午餐（組圖，有片）

▲ 中國「陸上飛龍」宏圖 正是拜登怕被搶去的午餐

美國總統拜登聲言要跟中國激烈競爭之際,中國一項超級基建藍圖曝光,內地正研發和籌建高速磁懸浮鐵路網絡,如能成事深圳奔赴上海車程可壓縮至2.5小時。這項目進一步凸顯美國在部份基建領域,遠遠落後於中國的事實,拜登日前的「被搶走午餐論」,大概釋出美方的憂慮。

中國研發時速600公里磁懸浮鐵路的消息已傳多年,但廣東省國土資源廳日前發布的《廣東省國土空間規劃2020-2035年》公眾版,卻釋出了一個新訊息。當局已在未來15年預留土地,建設「京港澳高速磁懸浮」和「滬(深)廣高速磁懸浮」通道。

這兩大通道首次在比較正式的官方文件中被提及,也顯示中國的高速磁懸浮鐵路網絡藍圖,絕對不是紙上談兵的「科幻小說」,而是預期會付諸實行。

中國研發和籌建時速600公里磁懸浮鐵路

根據高速磁懸浮項目構想,深圳至上海相距約1500公里,約2小時30分鐘可達;深圳至北京約2200公里,約3小時40分鐘可達;而深圳至廣州或將實現約20分鐘通達,車程需時都比現有輪軌高速鐵路減少約一半。

翻查航班信息,目前民航機從深圳飛上海的飛行時間約2小時15至2小時35分鐘左右,即未來高速磁懸浮項目倘建成,其便捷程度能與民航媲美、堪稱「陸上飛機」、「地表飛龍」。

時值中美競爭激烈的時代,中國超級鐵路計劃難免被拿來與美國比較。值得注意的是,如以鐵路領域計算,美國的發展顯然遠遠落後中國、有指甚至一度墮後達數十年。

當中,營運縱橫跨越全美國幹線鐵道網路的Amtrak至2019年,才開始進行「高速列車」試驗,被指美國終於有高鐵了。

美國鐵路 目前極其量只有準高鐵

但Amtrak新購的列車,時速其實也僅可達160英里(約260公里),如與日本及中國,以至歐陸的德國、法國等國興建高鐵經驗相較--往往達時速300多公里以上,美國的新列車只算是準高鐵而已。

而剛過去的美國雪災導致德州大停電,也被指美國基建落後又添一例。

拜登顯然了解美國的不足,他在香港時間2月12日、於白宮橢圓形辦公室就向記者表示,「中方(在基建上)正投資很多錢」,他們正投入數十億美元解決和運輸、環境與其他方面有關的一連串廣泛問題,美方必須加快步伐。

拜登又指,他們對軌道交通系統有一項重大的新計劃,而他們已擁有輕易以時速225英里(約362公里)行駛的鐵路交通。拜登似乎在此暗指中國的時速600公里磁懸浮鐵路大計。

拜登補充說,「若我們不加緊行動,你知道,他們將會吃掉我們的午餐(they're going to eat our lunch,美國俚語,意即他們會擊敗我們)」。

基建被指乃國力象徵。約翰霍普金斯大學中國研究項目主任莫沙(Andrew Mertha)認為,拜登的一系列言行顯示,他很清楚自己面對的是一個已經與過去大不相同的中國。也有分析指,美國似乎計劃在基建上,與中國比較實力。

