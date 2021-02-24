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【碳中和】中國若要引領第三次能源革命 這種電池至關重要

社會熱點 11:04 2021/02/24

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面對美國各方面競爭，中國強調自立自強，國務院日前還發布文件聚焦先進科技、綠色經濟。專家指出，碳達峰、碳中和是中國引領第三次能源革命的機會，鈉離子電池因資源豐富、低成本、高安全、轉換效率高等優點，將發揮重要作用。

鈉資源儲量豐富 可避免過度依賴進口

現代非化石能源正引發新一輪能源革命，主角是誰？

鋰離子電池的呼聲很高，但中國的鋰資源高度依賴進口，有必要開發不依賴於稀有資源、成本較低的儲能電池技術。與鋰離子電池技術最接近的鈉離子電池，作用逐漸顯現。

內地《科技日報》指出，作為新能源的一顆新星，鈉離子電池正在產業化的道路上加速向前，或成為中國引領新一輪能源革命的機會。

中國「陸上飛龍」大計  正是拜登怕被搶去的午餐

美民主黨擬參院提案強化美國科技 「與中國強力競爭」

從資源分布來看，鋰資源約70%分布在南美洲，中國8成鋰資源依賴進口。而鈉資源在地殼中的儲量極其豐富，地殼豐度是鋰的1,000倍以上。

再看成本方面，儲存相同的能量，鈉離子電池成本會比鋰離子電池少30%左右。而且兩者電池結構相似，現有的大部分鋰離子電池生產設備可直接投入到鈉離子電池生產中，在成本控制上更進一步。

中國低碳變革 鈉離子電池可發揮作用

中國科學院物理研究所研究員、中科海鈉創始人兼董事長胡勇勝介紹，現在常用的手機鋰離子電池大約一個小時才能充滿電量，而鈉離子電池用十幾分鐘甚至更短時間就可以充滿。此外，冬日鋰離子電池易因低溫而罷工，而鈉離子電池在低至-30℃、高至80℃的環境中，放電特性依然很好。

今年是「十四五」（2021~2025年）規劃開局之年，中央經濟工作會議提到要做好碳達峰、碳中和工作，二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值，力爭2060年前實現碳中和。這意味著中國經濟社會將迎來全面低碳變革。

胡勇勝指出，碳達峰、碳中和是中國引領第三次能源革命的機會。新一輪能源革命的核心為可再生能源發電與規模儲能，目前前者已接近成熟，而後者還在發展之中，他認為，鈉離子電池必將為實現碳達峰、碳中和目標而發揮重要作用。

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責任編輯：尹航

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