拜登杜魯多通電「泯恩怨」 屢談中國議題藏玄機

美國與加拿大近日因美國前總統特朗普（Donald Trump）任內出現的貿易爭端，導致雙邊關係緊張。據報，新上台的拜登政府早前也擋下將油砂原油從加拿大艾伯塔省輸送至美國內布拉斯加州的「Keystone XL油管計劃」，並提出「購買美國貨」計劃，令加拿大方面感到不滿。

美國總統拜登（Joe Biden）當地時間周二（23日）與加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)在此背景下，進行了一場視訊會議，旨在修補兩國關係，並討論應對中國等議題。雙方亦積極地評價美加關係。

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拜登與杜魯道在會上談及觸及包括新型冠狀病毒（COVID-19）疫情、供應鏈安全、中國、氣候變遷、民主價值等議題。

據報道，拜登在會後出席記者會，表示本次會議是探討與加方發展雙邊夥伴關係的機會，並將與加拿大協調合作以更好因應中國競爭，並對抗利益與價值的威脅。

拜登又提及兩名在中國受羈押的加拿大公民，稱人類不是談判籌碼，美國與加拿大將共同努力，直到兩人平安返國。他又指，美加兩國將團結一致對抗對「普遍權利與民主自由的濫用」，也將強化共同承諾，為難民與尋求庇護者提供安全的避風港。

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）於2018年遭到中國羈押，並於去年6月被中方以涉嫌為境外刺探國家秘密和情報作起訴。

杜魯多則對於拜登的公開聲援表示感激。

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報道指，這場會面未知能否就其他議題，如兩國就華為財務長孟晚舟拘押案與中國形成的共同僵局，達成新協議。

本次視訊會談是拜登就職後，首度與外國元首舉行的雙邊會談。杜魯多也是拜登上任後第一位通電話的外國元首。據報美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、國務卿布林肯（Antony Blinken）與國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和加拿大官員也參與這場閉門雙邊會談。

分析指，加拿大近日因特朗普時期遺留的貿易爭端，乃至拜登政府上台後的油管計劃問題，導致關係一度緊張，而中國問題等則是雙方較易達成共識的議題。

責任編輯：黃良潤

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