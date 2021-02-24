芯片荒或延續至第三季 內地車企為自給佈局

▲ 汽車芯片短缺令不少車企需要減產

全國芯片（晶片）短貨潮持續，多家車企被迫減產。車用芯片大廠安森美半導體（ON Semiconductor）預測，當時訂單需求太強，業界產量難以跟上，但短缺問題有望在第三季度解決。多間內地車企已為芯片自給展開佈局，與芯片企業結成戰略合作關係，或投資芯片生產。

美國暴雪令芯片供應惡化

內地 農曆新年假期過後，芯片斷供問題有望得到一定緩解，但最近美國德州暴雪，三星（ Samsung ）、恩智浦（ NXP Semiconductors ）、英飛凌（ Infineon ）等半導體公司因斷電問題被迫關停，加上日本東北海岸發生7.3級地震，令當地芯片廠停運， 使得供應情況再次蒙上陰影。

「 半導體芯片製造過程非常複雜，至少有數百到上千個步驟。有些大型設備僅啟動就需要十幾個小時。在製造過程中，車間的溫度、濕度都需要進行精確控制。」業內人士指，如果芯片廠因事故停運，重新啟動生產就需要檢查機台移位情況、設備管線內化學藥劑的洩漏情況等，耗費較長時間。

分析認為，本次美國暴風雪和日本地震均會對芯片生產造成不利影響，進而加劇汽車芯片的短缺潮。市場機構 IHS Markit估計，今年首季度全球將減產近100萬部汽車，較此前67.2萬部的預期大幅上調。 全年預測8,460萬部的產量雖無太大風險，但供應形勢不穩定下，仍需持續觀測。

內地車企加快佈局自給

經歷缺芯危機後，內地車企意識到自研芯片的重要，掀起一陣進軍芯片行業的熱潮。繼長城、比亞迪與芯片企業地平線戰略合作後，上汽乘用車22日也與地平線敲定戰略合作協議，共同打造出可以對標Tesla FSD的下代智駕域控制器和系統方案，同時緩解芯片短缺的問題。目前芯片自研工作較為複雜，需要車企與科技公司分工協作。內地車企主要提供智能網聯領域的技術成果，並與芯片企業的芯片、視覺感知算法等相結合。

事實上，除車企之外，行業各方都在積極推進芯片產業的發展。據工信部上月28日的公告，海思半導體、中芯國際、清華大學等90家單位請求籌建全國集成電路標準化技術委員會。有觀點認為，該委員會落成後，將加速推進中國集成電路的標準化進程，國產芯片的研發進展將更為迅速。

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責任編輯：陳建錫

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