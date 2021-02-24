▲ 英國《衛報》航空事故錯用中國照片 引發中方抗議

近期中英關係緊張，更經常就英國廣播公司（BBC）報道交鋒，英國另一傳媒《衛報》今次也捲入風波，但不是關於新疆，而是中國國際航空公司。衛報報道一宗與中國無關航空事故時，卻涉「移花接木」在顯眼位置登出中國國航圖片。此舉引發中國駐英國大使館抗議後，衛報已經換了圖片，但內地傳媒稱該報未有道歉。中國大使館指出，今次失實報道並非孤例，反映出部分西方媒體對新聞職業道德的漠視和對中國根深蒂固的偏見。

事緣百慕大航空公司Longtail Aviation一架波音747-400貨機，上周六（20日）從荷蘭前往美國起飛後不久引擎爆炸著火，部分金屬碎片散落荷蘭南部小鎮梅爾森（Meerssen），破壞了一些建築和車輛，並打傷一名女子。飛機其後安全在比利時緊急降落，事故原因還在調查。

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衛報日前報道這宗航空事故時，標題則未有說明是甚麼航空公司涉事，只稱「波音747貨機在荷蘭丟下引擎零件」（Engine parts drop from Boeing 747 cargo plane in Netherlands），卻配上中國國際貨運航空的波音747圖片，在網絡引起議論。

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中國駐英國大使館發言人周四（24日）就事件回應傳媒，指出衛報錯誤配發帶有中國國航標識的新聞圖片，對中國企業形象造成負面影響，對讀者造成誤導，是典型的不負責任、失實報道。中國駐英使館對此表示嚴重關切、強烈不滿，要求相關媒體給出解釋並立即作出更正，向假新聞圖片受害者道歉。中方保留作出進一步反應的權利。

發言人又稱，新聞媒體理應恪守職業道德，秉持客觀、公正、真實、準確原則開展新聞報道。上述失實報道並非孤例，反映出部分西方媒體對新聞職業道德的漠視和對中國根深蒂固的偏見。中方敦促有關媒體摘下有色眼鏡，客觀公正看待中國和中國的發展。

衛報目前已經更換了這篇報道的圖片，換成一張識別不到航空公司的波音747照片。但內地傳媒報道，衛報並未有就事件道歉。

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責任編輯：連兆鋒