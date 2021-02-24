國資委劇透國企重組整合4路徑 A股軍工板塊高開上揚

「十四五」規劃開局之年，國務院國有資產監督管理委員會（下稱國資委）強調，發揮央企帶頭作用，大力加強科技創新及國企改革。國資委表示，今年國資在重組整合上將從4方面發力，包括加大國防軍工投入。消息帶動A股軍工板塊再度拉升。

國資要加大投入國防軍工

國資委秘書長、新聞發言人彭華崗昨日在記者會上介紹，國企重組是國企改革的一個重要內容。他指出4大路徑，一是推動國有資本向關係國家安全和國民經濟命脈的重要行業領域集中，加大對國防軍工、能源資源糧食供應、骨干網絡、新型基礎設施等領域的投入。

二是補齊產業鏈供應鏈短板，提升供應鏈保障能力和產業體系抗衝擊能力。

三是推動創新資源的整合協同，加快突破一批行業共性技術和關鍵核心技術。

四是切實解決部分央企之間的產品相似、資源分散、重複建設等問題，形成資源合力。

【碳中和】中國若要引領第三次能源革命 這種電池至關重要

中國「陸上飛龍」宏圖 正是拜登怕被搶去的午餐（組圖，有片）

科技創新是頭號任務

另外，在中美科技戰白熱化之際，國資委主任郝鵬還提到，「十四五」構建新發展格局，最關鍵的是高水平的自立自強。對此，國資委將圍繞高質量發展、構建新發展格局，把科技創新作為「頭號任務」，集中中央企業的優勢資源，集中中央企業的優勢力量，把中央企業堅決打造成為國家戰略科技力量。

受國資委表態加大對軍工領域投入消息影響，今日A股國防軍工板塊再度拉升。截至午間收市，航錦科技(000818)開盤漲停，報22.56；中飛股份(300489)報26.59，升6.57%；天海防務(300008)報5.82，升2.83%；神劍股份(002361)報5.23，升10.11%。

華創證券指出，國防軍工迎來政策催化，中國國防建設將迎來加速發展，國防軍費也有進一步提升的空間。從已出台的一些「十四五」文件來看，「加強練兵備戰」、「加快武器裝備現代化」等已經成為軍工下一個五年的關鍵詞，不排除今年的軍工產業「十四五」規劃會出超預期的內容，國資委的講話也進一步強化了軍工行業「十四五」政策預期。

與習通話前夕 拜登下令國防部成立工作組應對中國

十四五聚焦能源發展 上海將設立碳排放權交易系統

責任編輯：尹航

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道