美以「蔑視規則」 評議釣魚島爭端　中方一再重申主權

全國人大常委會議1月22日通過「海警法」後，中國海警船出現在釣魚島周遭海域，外界關注東海、南海局勢會否進一步升溫。美國國防部當地時間周二（23日）表示，美方關切中國「持續蔑視國際規則」 的行為，並會與盟國持續合作，強化區域秩序。

而中國外交部早前表示，釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土，中國海警在釣魚島海域開展巡航執法活動，是中方依法維護主權的正當舉措。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）23日在電話記者會上，被問及中國海警船近來頻繁進入釣魚島（日方稱尖閣諸島 ）海域時稱，未與日方過討論此事，但美方認為任何國家不論大小，都要依公認的規則與規範追求經濟增長。

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被問及中國海警船行動具的性質時，柯比聲稱，對於中國再次「持續蔑視國際規則」，美方已明確表達關注，也會持續與盟盟友合作，以強化印太地區基於規則的秩序，並清楚指明「國際水域就是國際水域」。

柯比又稱，美國防部捍衛基於規則、自由開放的國際秩序，美國與盟國、乃至中國都從中享有巨大利益。他指中國正為自身利益，「以行動破壞這個秩序」。

他重申美國將繼續採取步驟因應中國的戰略挑戰，包括軍隊現代化、加強與盟國的關係，並促進「相互聯繫的安全夥伴關係」。

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自「海警法」通過後，東海的領土爭議再次演變為緊張局勢。據共同社早前報道，日本海上自衛隊上周發佈消息指，日、美、法海軍19日（上週五）在九州西側海域進行了聯合訓練。報道又指英、德兩國的海軍也已表明今後將向太平洋派遣艦艇，日本防衛省將與他們展開協調，揚言以抗衡中國。

而中國外交部早前表示，釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土，中國海警在釣魚島海域開展巡航執法活動，是中方依法維護主權的正當舉措。

責任編輯：黃良潤

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