Clubhouse被封鎖後 即時語音社交App變成「肥豬肉」？

▲ Clubhouse在中國被禁，不少互聯網企業睇準商機，打算推出類似App

即時語音社交 App Clubhouse在內地被封鎖，同時卻掀起風潮。內媒報道，國內多間互聯網企業正瞄準、甚至已搶先推出同類 App ，有人更預測「接下來會有大批『中國版Clubhouse』出現」。但在內地首個推出的同類 App 「對話吧」，不到兩周即在各大應用商店下架，原因是「進行產品優化」。但在下架前，其非高峰期聊天室內人數只餘下個位數。業界警告，該類 App 的市場門檻、淘汰度很高，尤其流量資源有限的創業團隊，可能「死得很難看」。

映客互娛 在2月初Clubhouse爆火後，認為國內缺乏類似的高質素產品，且市場空間巨大，趕用6天時間完成 「對話吧」的 產品研發，趕在除夕當天上線。不過該款App似乎並未如像預期般爆紅。金沙江創投董事總經理朱嘯虎、崑崙萬維CEO周亞輝、華興資本董事總經理杜永波、著名主持人蔣昌建等人，20日以「中國能做成一個Clubhouse嗎？」為主題，進行了一個多小時的交流與討論。討論會過後2日，「對話吧」就被下架。

語音社交不是新發明，學者警告勿隨便入場

事實上，內地QQ、喜馬拉雅、荔枝等App，類似功能早已作為插件嵌入其中，而市面上也出現過氧氣語音、爪爪等語音社交App，但大多以遊戲社交、交友等垂類應用為主，未獲得大眾關注。 由於社區運營能力、交流質量把控、變現模式等問題，「中國版Clubhouse」仍面臨諸多挑戰。有內地用家透露，他下載並使用過「對話吧」，「除了碰到過一次感興趣的嘉賓在做分享，大部分時候都是掃了掃各個聊天室，都沒甚麼意思，又退出了」。

人民大學助理教授王鵬認為， 目前微信、微博、抖音、快手等社交平台幾分天下，這些巨頭以流量資源優勢，很容易獲得用戶。相比之下，小平台沒有資源優勢，成功的機率較小。對 於單獨做「中國版Clubhouse」，在微博、微信、抖音等平台中加入相應的模塊功能更加實際。

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責任編輯：陳建錫

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