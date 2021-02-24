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拜登也緊盯？中車時速600km磁浮樣辦車 未來感強烈（組圖，有片）

經濟脈搏 14:23 2021/02/24

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中美全方位競爭之際，美國總統拜登日前公表示，中國對鐵路交通系統有一項重大新計劃；如對應中方近年研究成果，拜登的表述似乎暗示，他已緊盯中國時速600公里的高速磁懸浮鐵路規劃。中車公司 （1766） 是有關技術的開發者之一，他們此前曾公布這款列車的樣辦，外觀充滿未來感。

拜登日前在白宮橢圓形辦公室向記者比較中美基建投資差異，指「中方（在基建上）正投資很多錢」，他們正投入數十億美元解決和運輸、環境與其他方面有關的一連串廣泛問題，美方必須加快步伐。

拜登特別提出，他們對軌道交通系統有一項重大的新計劃，而他們已擁有輕易以時速225英里（約362公里）行駛的鐵路交通。

拜登：中國軌道交通  有一項重大新計劃

拜登所指的，顯然是現有高鐵系統以外的藍圖；如對應中國過去一兩年曝光的鐵路新技術，美方關注的很可能就是時速600公里的高速磁懸浮鐵路規劃。

據了解，目前國有有份開及600公里高速磁懸浮技術的機構，包括中國中車集團。

中國「陸上飛龍」宏圖　正是拜登怕被搶去的午餐（組圖，有片）

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中車研發的時速600公里高速磁懸浮、新一代碳纖維列車、新一代智能地鐵列車、以及跨座式單軌列車，早在2019年12月舉行的第二屆浙江國際智慧交通產業博覽會上亮相。據悉，這四款軌道交通代表了目前全球軌道交通的最高水平，其中高速磁懸浮列車將於2021年投入技術認證。

中國經濟網當日報道，中車這款模擬「樣辦」車，車身為藍色、車頭形狀類似子彈頭；從外觀上看，其車頭比現有運行的高鐵列車更修長。

有媒體影片反映，這款車廂內部整潔明亮，設計頗有科幻感覺，據稱座位數可根據市場需求進行調整。

中車青島四方機車車輛股份有限公司高級主任研發師張志強指出，該項目於2016年7月啟動，由中國中車組織30多家企業、高校、科研院所共同攻關，於2019年5月23日正式下線。

中車研製中  樣辦車早前已經曝光

高速磁懸浮具有速度高、安全可靠、噪聲低、震動小、載客量大、耐候準點、維護量少等優點，可以填補高鐵和航空運輸之間的速度空白。

他表示，同時，由於磁懸浮的一大特點是車身懸浮在軌道上，接觸少，因此可實現30年免維護，這將大大降低維護成本。

中國十四五研發時速600公里磁浮列車 謀建「陸上飛機」

中國首創「真空管」列車雛形亮相  終極時速可1000公里（組圖，有片）

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廣東省國土資源廳日前發布的《廣東省國土空間規劃2020-2035年》公眾版，卻釋出了一個新訊息。當局已在未來15年預留土地，建設「京港澳高速磁懸浮」和「滬（深）廣高速磁懸浮」通道，意味時速600公里的高速磁懸浮鐵路規劃，已非紙上談兵的藍圖、將會變成事實。

根據高速磁懸浮項目構想，深圳至上海相距約1500公里，約2小時30分鐘可達；深圳至北京約2200公里，約3小時40分鐘可達；而深圳至廣州或將實現約20分鐘通達，車程需時都比現有輪軌高速鐵路減少約一半。

翻查航班信息，目前民航機從深圳飛上海的飛行時間約2小時15至2小時35分鐘左右，即未來高速磁懸浮項目倘建成，其便捷程度能與民航媲美、堪稱「陸上飛機」、「地表飛龍」。

拜登說領先 美國智庫竟稱中國高鐵「落後」結果這樣

拜登180度轉軚：中國會吃掉美國午餐 基建大超前

責任編輯：鄧國強

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