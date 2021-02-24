▲ 英國加入中美太空戰？英軍訓練戰機模擬攻擊中國衛星

中美太空競爭白熱化，美國前年更成立美軍太空軍（又稱天軍），視太空為新作戰領域，英國現在也有意加入。英國傳媒報道，英國空軍會訓練戰鬥機機師，飛到太空邊緣，模擬攻擊中國與俄羅斯的人造衛星，意欲敲掉中俄戰時通信與偵測能力。

英國《每日快報》（Daily Express）引述官方消息報道，英國空軍已選出一批「Top Gun」飛行員，他們會接受訓練，駕駛颱風式戰鬥機（Eurofighter Typhoon）先飛到海拔4萬尺，再以接近直線加速爬升至6萬尺（約18.3公里）高度。這些戰機訓練時不會攜帶導彈，但實戰時到達太空邊緣後，則會鎖定中國與俄羅斯的軍用與通信衛星，發射反衛星導彈然後返航。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

英國《衛報》航空事故錯用中國照片 中方抗議

聯手遏中國成事？拜登約翰遜終成歡喜冤家

英軍去年11月成立太空司令部，今年2月才剛任命資深颱風戰鬥機飛行員戈弗雷（Paul Godfrey）擔任司令，兩周後即傳出訓練模擬打掉中俄衛星。

英國空軍參謀長威格斯頓（Mike Wigston）點名中國與俄羅斯，指兩國與其他國家正建立反衛星能力。他稱現在將太空視為戰場雖然仍有爭議，但如果英軍未有正視針對通訊與GPS等關鍵衛星功能的威脅，那就無異於疏忽。

約翰遜突稱「狂熱親華」 英國轉軚不是話咁易

報道指，美國國防部去年已確認，中國擁有陸基反衛星導彈，能夠摧毀在近地軌道的人造衛星；俄羅斯更展示出2種太空武器，除了陸基反衛星導彈，還能從人造衛星上發射彈藥攻擊其他人造衛星。

英國並未掌握反衛星武器，但美國在1980年代已經開發反衛星科技。美軍1985年以經過改裝的F-15戰鬥機，成功在太空邊緣垂直發射反衛星導彈。

美國海軍神盾艦上標準-3型（SM-3）攔截導彈也能夠瞄準衛星，而標3導彈可以掛在颱風戰鬥機翼下。由於標3導彈較長，分析稱此舉可能會影響颱風戰鬥機重心，但技術上是可以克服的問題，因此英軍戰機反衛星訓練亦會先從模擬器開始，再轉用實機。

解放軍艦載定翼預警機曝光 卻無法用於現有航母？

中國成功試驗陸基中段反導 深夜公佈有玄機

美軍航母「受解放軍模擬攻擊」還是白撞？

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒