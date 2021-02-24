黑龍江員工舉報分公司造假 中國人壽指正在調查（第二版）

前有德勤北京分所員工舉報公司審計業務違規，今日中國人壽和平安保險分別有黑龍江省的員工舉報保費造價、內外勤勾結等問題。中國人壽回應指，正在調查中。

（新增當事人回應）

中國人壽回應：正在調查

中國人壽因一封員工舉報信登上新浪微博熱搜，一名自稱在中國人壽嫩江支公司工作16年的員工在舉報信中稱，嫩江支公司經理孫小剛為個人職務晉升和完成「開門紅」階段任務，將一產品「包裝」成1年期儲蓄產品，以「長險短做」的方式欺騙客戶投保，第二年再安排客戶統一退保。收取保費1,000多萬元（人民幣，下同），套取各項佣金、獎勵、績效獎金累計200多萬。

舉報信還指出，嫩江支公司存在虛假增員、虛掛人力的問題。「嫩江公司為了完成增員人數任務，在內部系統中竊取客戶身份證等個人資料辦理虛假入司，10多年來平均每年有200多人的虛假增員。同時也偽造客戶簽字，用身份證給其他業務員做經濟擔保。再私開銀行賬戶，將虛掛人力所得的佣金、各類津貼、獎勵套現。每年利用這些假增員、假保費還有各類人員培訓，套取公司獎金、績效和隊伍建設費幾百萬元。」

此外，信中還稱嫩江支公司存在虛列費用問題，包括冒領客戶的回饋禮品，還有參加公司旅游、答謝宴請等。

對此，中新經緯記者試圖通過微博聯繫該用戶，截至發稿尚未收到回覆。中國人壽相關人士則回應稱，對此事目前正在調查了解中。孫小剛則表示，被舉報造假、做假保費、貪污套取資金並且占為己有均不屬實，被舉報竊取客戶資料、虛假增員和身價千萬都不存在。

孫小剛還稱，準備起訴舉報人。

此外，另有網民「阿哒西」發文舉報平安黑龍江分公司區拓戰區果戈裡支公司存在嚴重違反規定，內外勤相互勾結，以傳銷形式發展團隊等行為，造成幾百人上當受騙，蒙受巨大經濟損失。

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責任編輯：尹航

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