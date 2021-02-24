康希諾新冠疫苗有效率逾65%　內地申請上市獲受理

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康希諾生物今日（24日）公布，該公司與軍科院院士陳薇院共同開發的重組新冠疫苗Ad5-nCoV，已向國家藥監局申請附條件上市，並獲得受理。受消息影響，康希諾A股（688185.SH）一度逆市升逾一成，高見515元（人民幣，下同），隨後收窄。截至發稿，報469.8元。
該疫苗目前已在巴基斯坦、墨西哥、俄羅斯等5國展開了三期臨床，完成逾4萬志願者的接種及中期數據分析。根據疫苗三期臨床試驗期中分析數據，在單針接種疫苗28天後，疫苗對所有症狀的總體有效率為65.28%；14天後，疫苗對所有症狀的有效率為68.83%。對於重症的有效率，單針接種28天後90.07%、接種14天後95.47%。早前在俄羅斯的試驗中指出，多達92.5%參與者出現數量大的抗體。
康希諾指，疫苗有效率數據達到世衞相關技術標準，以及國家藥品監督管理局的《新型冠狀病毒預防用疫苗臨床評價指導原則（試行）》中相關要求。
腺病毒載體疫苗的優缺點
康希諾疫苗採用腺病毒載體技術，即使用經過改造後無害的腺病毒作為載體，裝入新冠病毒的S蛋白基因，製成腺病毒載體疫苗，刺激人體產生抗體。
優點：安全、高效、引發的不良反應少，這類疫苗也有成功先例，陳薇團隊和康希諾聯合自主研製的「重組伊波拉病毒病疫苗」也是用腺病毒作載體。
缺點：需要考慮如何克服「預存免疫」。以康希諾這款的「重組新冠疫苗」為例，疫苗以5型腺病毒作載體，但絕大多數人成長過程中曾感染過5型腺病毒，體內可能存在能中和腺病毒載體的抗體，從而可能攻擊載體、降低疫苗效果。也就是說，疫苗的安全性高，但有效率可能不足。
責任編輯：陳建錫
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