美媒：中國倘不賣猴子 美新冠疫苗研發恐受阻？

中美角力白熱化之際，美國《紐約時報》示警一個中美競爭中、美國隨時被「點穴」的弱點。原來目前美國的新冠疫苗、乃至其他生物科技研發，高度依賴中國供應的實驗用猴子；中國一旦封殺美國，不讓猴子出口到美國，美方的相關產業可能會受挫。

《紐約時報》周三(24日）報道，引述Bioqual公司首席執行官馬克·劉易斯(Mark Lewis)指，他的公司因無法在規定的時間內獲得供應足夠的、每隻售價都超過1萬美元的實驗用猴子，正失去藥企的訂單。而十幾家藥企在疫情最嚴重的時候到處尋找實驗室動物，惟在世界各地都很難弄到這種特殊培育的猴子。

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報道指，實驗用猴子的DNA與人類有90％以上相似，幾乎不可能用其他動物來測試新冠疫苗。但由於疫情的意外需求導致全球供應短缺，加上作為主要供應者的中國禁售野生動物，令這種猴子的供貨短缺加劇猴子的短缺再次引發了關於美國建立「戰略猴子儲備」的討論，即類似美國政府的戰略石油和穀物儲備。

專家指出，大約10年前，美國國家靈長類動物研究中心就討論過「戰略猴子儲備，惟育種計劃需要大量金錢和時間，所以從未建立起儲備。而由於新冠病毒新變種或使目前的疫苗無效，造成學界對猴子的搶奪，美國正重新評估對中國猴子的依賴。

報道總結新冠疫情流行期間美國醫療物資的供應情況，指出如口罩、藥物等美國的關鍵救生物資供應，均處於競爭對手中國的控制之下。分析人士據美國疾病控制與預防中心的數據估算，稱2019年美國進口的33818隻中，60％以上來自中國。

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據報美國曾嘗試在東南亞和毛里裘斯尋找替代供貨，但這些地區的供應未能填補中國的「猴子禁制」帶來的空缺。

報道又稱，美國曾經依靠印度供應的恆河猴。直至1978年印度媒體報導猴子被美國用於軍事實驗後，導致印度停止了出口。美國轉而尋求中國的供貨，造成美國方面儲備短缺的原因，包括動物權利活動人士的反對，美國航空公司的拒運。

而由於實驗用猴子，如食蟹猴倍增，使該動物被優先用於新冠病毒研究，拖慢其他疫症的研究進度。現在美國科學家呼籲政府確保持續供應這種動物。

但中國目前也能因保育等問題，面臨實驗用猴子短缺問題。中方研究人員稱，中國「戰略猴子儲備」或仍無法滿足急劇增長的需求，儘管有約4.5萬隻猴子庫存，但中方也在努力應對猴子短缺的問題。

有身兼上海市人大代表的中科院專家向內媒記者披露，國內猴子繁殖飼養企業已有的大部分2歲左右的優質實驗猴，目前基本已被國外跨國公司採購輸入美國。該專家指，從2019年下半年至今，實驗猴的價格從每隻1.5萬元人民幣飆升到了每隻6.2萬元人民幣（折合近10000美元）。而目前中國90%的實驗猴都控制在私人企業手中，可謂「一猴難求」。

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責任編輯：黃良潤

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