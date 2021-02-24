天問一號已進「泊車」狀態 擇機5月軟著陸火星（組圖）

▲ 天問一號為何要再等3個月？忙著做這些工作…

首次火星探測任務「天問一號」探測器周三（24日）早上6時許成功實施第三次近火制動，進入火星停泊軌道。探測器將在停泊軌道上運行約3個月，為大約5月擇機著陸火星做好準備。

「停車」3個月是為穩妥

據中國探月工程官微消息，2021年2月24日6時29分，首次火星探測任務「天問一號」探測器成功實施第三次近火制動，進入近火點280千米、遠火點5.9萬千米、周期2個火星日的火星停泊軌道。

值得注意是，進入停泊軌道並不是靜止停泊不動，而是相對於下一步更關鍵的著陸階段來說，保持中途停泊狀態。探測器將在停泊軌道上運行約3個月，環繞器7台載荷將全部開機，開始科學探測。同時，載荷中的中分辨率相機、高分辨率相機、光譜儀等將對預選著陸區地形地貌、沙塵天氣等進行詳查，為擇機著陸火星做好準備。

就在幾天前，美國毅力號火星車在飛抵火星後，直接進行了火星軟著陸，天問一號為何要再等3個月？

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內媒指出，對中國而言，天問一號對火星的探測是陌生的，為確保安全，沒有選擇在入軌後就一氣呵成著陸火星。中國的原則是穩妥為要，採用「先繞後落」的可靠模式。按此前計劃，「天問一號」將著陸火星的烏托邦平原。然而，要想在遙遠的宇宙精準著陸，就需要停泊軌道上的「天問一號」一遍又一遍地確認地形和著陸點﹔同時還要洞察火星沙塵暴的動向，避開惡劣的火星天氣。

由此，3個月的停泊也就不足為怪了，畢竟穩妥最為重要。

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天問一號探測器自2020年7月23日成功發射以來，已在軌飛行215天，目前距離地球2.12億千米。2021年2月10日探測器進入環火軌道，於2月15日實施了遠火點軌道平面機動，2月20日實施了第二次近火制動，目前設備狀態正常，各項飛控工作正常開展。

按照預定方案，「天問一號」將於今年5月至6月成功實現火星軟著陸，中國首輛火星車將在著陸一個星期後駛出著陸平台，開啟中國首次火星漫步。

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責任編輯：尹航

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