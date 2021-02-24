▲ 【電子消費券】內地去年廣派消費券撐經濟 廣東成效超想像

財政司司長陳茂波周三（24日）發表新一份財政預算案時表示，會向全港18歲以上合資格市民及新來港人士，派發5000港元電子消費券。內地去年新冠肺炎疫情緩和後，全國多地也曾紛紛派發電子消費券，鼓勵民眾消費、用內循環撐住一度低迷的經濟。其中，廣東派發消費券至少逾10億元（人民幣，下同）、以電子形式為主；行業拉動效應顯現，有指佛山餐飲業訂單因此暴增一倍，超乎預期。

廣東地方當局爲了鼓勵市民消費，推動市場復蘇，自去年4月後，佛山、深圳、珠海、東莞、江門等多個城市，紛紛宣布向消費者派發消費券，總額累計超過10億元，成爲中國內地發放消費券城市最多的省份之一。

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根據當日報道，作爲廣東省首個在全市範圍內派發消費券的城市，佛山市級電子消費券總額共1億元，自去年4月1日開始派發，並帶動該市轄內的南海、順德、禅城、三水等區各自配套加派3000萬元至1億元不等的消費券。

佛山餐飲業訂單暴增一倍

爲讓消費券給市民帶來的實惠能夠最大化，佛山第四批市級消費券進行了優化調整，有效期延長至去年4月30日，可用天數長達11天。

根據報道，去年在市與區兩級消費券刺激下，佛山線下餐飲、美容美發等行業迎來了一波消費熱潮，行業拉動效應開始顯現。據互聯網外賣平台「口碑餓了麽」數據顯示，自佛山發放消費券以來，該市線下餐飲門店新開業按月增幅超過30%，餐飲類消費訂單量按月增幅也超過100%。

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至於珠海市，當地1億元的消費券去年4月20日開放預約，搖號派發，活動持續至同年5月31日。該消費券使用領域包括家用電器銷售專門店、書店、餐飲企業、景區門票、酒店住宿、美容美發等。

中山市也於去4月20日啓動「促銷惠民，樂購中山」消費券派發活動，爲期一個月。活動將安排3000萬元資金，其中2000萬元用於發行電子消費券，支持到店消費。

東莞、中山及珠海成績斐然

此外，作爲2020年「樂購東莞」線上線下活動的重頭戲之一，東莞派去年發1億元的電子消費券，各商家還將配套電子優惠券4億元；江門去年4月28日起開啓「樂購僑都，約惠江門」消費券發放活動，以消費券包的形式逢「8」日開始發放，價值總額5670萬元。

有專家指出，借助微信支付、支付寶等移動支付平台，粵港澳大灣區多個城市紛紛派發電子消費券，以應對新冠肺炎疫情對消費行業的衝擊，這對零售、餐飲等生活服務及文旅産業的經營復蘇，將起到積極帶動作用。

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責任編輯：鄧國強

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