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【中澳關係】關稅毀滅性衝擊 澳洲對華紅酒出口幾乎降至零

國情動向 22:02 2021/02/24

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中澳關係緊張，在中國對澳洲葡萄酒祭出懲罰性關稅後，對澳洲酒廠有「毀滅性的影響」。據澳洲統計局的最新初步商品貿易數據顯示，中國1月份只購買澳洲出口紅酒的1％，遠低於之前50％的份額。

數據顯示，澳洲1月紅酒出口額按年暴跌8100萬澳元，跌幅53%。其中對中國的出口損失最為嚴重，在2020年1月，澳洲有50%出口紅酒運往中國，但到今年1月這一數字跌至僅1%。

去年11月底，中國商務部初步裁定，原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在傾銷，實施臨時反傾銷措施，各公司保證金比率為107.1%-212.1%。之後在12月，當局初步裁定原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在補貼，進口商進口時，要交臨時反補貼稅保證金，各公司比率為6.3%-6.4%。

阿根廷成中澳交惡贏家？ 今年大麥出口中國料創紀錄

中國限制進口後 澳洲葡萄酒業正面臨這些困境

澳洲葡萄酒業受到重創，有業界人士預計，起碼需要4至5年才能恢復。目前澳洲酒廠正尋找其他海外市場，但要完全取代龐大的中國市場並不容易。

除了紅酒，澳洲上月對華鐵礦石、小麥、肉類出口額都按年錄得下跌。

京：冀澳多做有利增加合作的事

對於中國怎樣會停止對澳洲商品的進口禁令，中國商務部副部長王受文周三（24日）表示，中澳經貿關係有非常好的基礎，但非常遺憾的是，澳洲部分人污名化雙邊經貿關係、投資項目和一些正常的經貿合作往來，採取限制甚至歧視措施，損害雙邊經貿合作的氣氛。

他稱，健康穩定的中澳關係對於經貿合作非常有利，符合雙方共同利益，希望澳洲方面能夠多做一些有利於增加信任與合作、符合兩國全面戰略夥伴關係精神的事情，推動雙邊經貿關係健康穩定發展。

【中澳關係】澳洲龍蝦大平賣 背後是災難性的失業潮？

澳洲遭連環抵制後　莫里森說仍想與中國對話  

【中澳關係】澳洲連環請求談貿易  中方請其坐冷板凳

責任編輯：林佩怡

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