▲ 拜登憂「午餐被吃掉」時 中國曝70萬公里交通網藍圖

美國總統拜登日前示警中國基建投資龐大,美國如不急起直追會被人「吃掉午餐(they're going to eat our lunch)」,意即遭人趕過頭。而中國近日就公布了未來至少15年的立體交通網藍圖,就算不計海空運輸,交通網要擴充至70萬公里,相等於赤道圍繞地球超過17圈。

國家基建投資程度,已被視為中美綜合國力競爭的戰場之一,拜登日前就此提出警示。

中共中央、國務院近日印發「國家綜合立體交通網規劃綱要(簡稱綱要)」,訂立明確目標,要構建現代化高質量國家綜合立體交通網,支撐現代化經濟體系和社會主義現代化強國建設。規劃期為2021至2035年,遠景展望到本世紀中葉。

「綱要」稱,國際環境日趨複雜,不穩定性不確定性明顯增加,新冠肺炎疫情影響廣泛深遠,經濟全球化遭遇逆流,世界進入動盪變革期。而儘管中國已轉向高質量發展階段,但「發展不平衡不充分問題仍然突出」。

70萬公里陸上及內河等交通網絡 相等圍地球17.5圈

「綱要」要求,到2035年,國家綜合立體交通網實體線網總規模合計70萬公里左右--這不包括國際陸路通道境外段、空中及海上航路、郵路里程。其中鐵路20萬公里左右,公路46萬公里左右,高等級航道2.5萬公里左右;沿海主要港口27個,內河主要港口36個,民用運輸機場400個左右,郵政快遞樞紐80個左右。

另外,實體線網要達到29萬公里左右,其中高鐵5.6萬公里、普速鐵路7.1萬公里;高速公路6.1萬公里、普通國道7.2萬公里,國家高等級航道2.5萬公里。

中國正致力發展製造智能及新能源車,「綱要」也提到要加強智能化載運工具和關鍵專用裝備研發,推進智能網聯汽車(智能汽車、自動駕駛、車路協同);推動智能網聯汽車與智慧城市(Smart City)協同發展,建設城市道路、建築、公共設施融合感知體系,打造基於城市資訊模型平台、集城市動態靜態資料於一體的智能出行平台。

根據「綱要」,中國當局預計2021至2035年旅客出行量(含小汽車、即私家車出行量)年均增速為3.2%左右。高鐵、民航、小汽車出行佔比不斷提升,國際旅客出行以及城市群旅客出行需求更加旺盛。東部地區仍將是出行需求最為集中的區域,中西部地區出行需求增速加快。

「綱要」並預計2021至2035年全社會貨運量年均增速為2%左右,郵政快遞業務量年均增速為6.3%左右,外貿貨物運輸保持長期增長態勢。

「綱要」反映中國擴大基建設資振興經濟的戰略,拜登顯然了解美國已比中國不足,他在香港時間2月12日、於白宮橢圓形辦公室就向記者表示,「中方(在基建上)正投資很多錢」,他們正投入數十億美元解決和運輸、環境與其他方面有關的一連串廣泛問題,美方必須加快步伐。

拜登又指,他們對軌道交通系統有一項重大的新計劃,並充說,「若我們不加緊行動,你知道,他們將會吃掉我們的午餐(they're going to eat our lunch,美國俚語,意即他們會擊敗我們)」。

