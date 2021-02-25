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拜登憂「午餐被吃掉」時 中國曝70萬公里交通網藍圖

經濟脈搏 11:14 2021/02/25

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拜登憂「午餐被吃掉」時 中國曝70萬公里交通網藍圖

美國總統拜登日前示警中國基建投資龐大，美國如不急起直追會被人「吃掉午餐（they're going to eat our lunch）」，意即遭人趕過頭。而中國近日就公布了未來至少15年的立體交通網藍圖，就算不計海空運輸，交通網要擴充至70萬公里，相等於赤道圍繞地球超過17圈。

國家基建投資程度，已被視為中美綜合國力競爭的戰場之一，拜登日前就此提出警示。

中共中央、國務院近日印發「國家綜合立體交通網規劃綱要（簡稱綱要）」，訂立明確目標，要構建現代化高質量國家綜合立體交通網，支撐現代化經濟體系和社會主義現代化強國建設。規劃期為2021至2035年，遠景展望到本世紀中葉。

中國「陸上飛機」規劃曝光　磁浮深圳奔滬僅2.5小時（組圖，有片）

中國「陸上飛龍」宏圖　正是拜登怕被搶去的午餐（組圖，有片）

「綱要」稱，國際環境日趨複雜，不穩定性不確定性明顯增加，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，經濟全球化遭遇逆流，世界進入動盪變革期。而儘管中國已轉向高質量發展階段，但「發展不平衡不充分問題仍然突出」。

70萬公里陸上及內河等交通網絡 相等圍地球17.5圈

「綱要」要求，到2035年，國家綜合立體交通網實體線網總規模合計70萬公里左右－－這不包括國際陸路通道境外段、空中及海上航路、郵路里程。其中鐵路20萬公里左右，公路46萬公里左右，高等級航道2.5萬公里左右；沿海主要港口27個，內河主要港口36個，民用運輸機場400個左右，郵政快遞樞紐80個左右。

另外，實體線網要達到29萬公里左右，其中高鐵5.6萬公里、普速鐵路7.1萬公里；高速公路6.1萬公里、普通國道7.2萬公里，國家高等級航道2.5萬公里。

拜登也緊盯？中車時速600km磁浮樣辦車 未來感強烈（組圖，有片）

拜登180度轉軚：中國會吃掉美國午餐 基建大超前

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中國正致力發展製造智能及新能源車，「綱要」也提到要加強智能化載運工具和關鍵專用裝備研發，推進智能網聯汽車（智能汽車、自動駕駛、車路協同）；推動智能網聯汽車與智慧城市（Smart City）協同發展，建設城市道路、建築、公共設施融合感知體系，打造基於城市資訊模型平台、集城市動態靜態資料於一體的智能出行平台。

根據「綱要」，中國當局預計2021至2035年旅客出行量（含小汽車、即私家車出行量）年均增速為3.2%左右。高鐵、民航、小汽車出行佔比不斷提升，國際旅客出行以及城市群旅客出行需求更加旺盛。東部地區仍將是出行需求最為集中的區域，中西部地區出行需求增速加快。

拜登日前自認　基建投資比中國墮後

「綱要」並預計2021至2035年全社會貨運量年均增速為2%左右，郵政快遞業務量年均增速為6.3%左右，外貿貨物運輸保持長期增長態勢。

習拜罕有談了2小時電話  胡錫進這樣解讀

拜登自揭與習近平通話細節：我們談了兩小時

「綱要」反映中國擴大基建設資振興經濟的戰略，拜登顯然了解美國已比中國不足，他在香港時間2月12日、於白宮橢圓形辦公室就向記者表示，「中方（在基建上）正投資很多錢」，他們正投入數十億美元解決和運輸、環境與其他方面有關的一連串廣泛問題，美方必須加快步伐。

拜登又指，他們對軌道交通系統有一項重大的新計劃，並充說，「若我們不加緊行動，你知道，他們將會吃掉我們的午餐（they're going to eat our lunch，美國俚語，意即他們會擊敗我們）」。

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責任編輯：鄧國強

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