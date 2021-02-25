美貿易怎與中國較量？戴琦解構「統一戰線」涵意 （第二版）

美國貿易代表提名人戴琦（Katherine Chi Tai ）將於美國時間周四（25日）出席美國國會任命聽證會，美國貿易代表署預先曝光她的證詞。戴琦倡議在貿易問題上組建「美國盟友統一戰線」，以應對中國的競爭；但她強調，自己首要任務，還是協助美國社會擺脫新冠肺炎疫情與經濟危機衝擊。

（未段加CIA局長人選的談話）

外媒報道，當地時間24日晚，美國貿易代表署（USTR） 發布了她預備的書面證詞，當中聲明中國既是競爭對手，也是貿易夥伴，並強調華府在與北京合作之餘，也會如總統拜登（Joe Biden）所承諾，組建「美國盟友統一戰線」（a united front of U.S. allies）與中國競爭。

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戴琦曾任對華貿易問題的美方首席顧問，在任期間專責處理美國在世界貿易組織（WTO）中的對華訴訟。

她在聲明中指，中國既是競爭對手，也是「貿易夥伴與巨大的參與者」，美中兩國須就一些全球性挑戰進行合作。她在證詞中強調了對中國挑戰的關注，並表示會透過「策略性及一致性的計劃」，要求中國為其貿易承諾負責，並幫助美國公司與中國「政府主導型經濟」模式競爭。

她表示，明白美國自身資源也存在局限性，因此組建「美國盟友統一戰線」十分重要；又必須多管齊下，重新建立「美國聯盟」，並與國際機構接洽，制定規範全球貿易的價值觀與規則以應對共同挑戰。

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她亦強調拜登政府的長期貿易政策，將照顧「勞工及受薪階級」，並將透過國內投資提升本國的競爭力。她稱自己的首要任務，是協助美國社會擺脫新型冠狀病毒（Covid-19）疫情與經濟危機衝擊，指美國貿易代表署將協助總統拜登與盟友合作，建立強大供應鏈，使美國的經濟重回軌道。

據聲明中戴琦的自我介紹，她的父母出生於中國，在台灣長大，之後移民美國。作為移民的女兒，她表示對能夠出任美國貿易代一職，感到榮幸。

另外，中央情報局(CIA)局長人選伯恩斯(William Burns)本周三出席聽證會時，亦對參議院稱是中國是「勁敵」，認為與中國競爭以及抗衡中國「敵對、掠奪性的」領導高層，是美國國家安全的關鍵。

▲ 中央情報局(CIA)局長人選伯恩斯(William Burns)本周三出席聽證會時，對參議院稱是中國是「勁敵」

責任編輯：黃良潤

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